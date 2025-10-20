Farándula

Diego Bravo confirma qué lo convenció de abrirle nuevamente los brazos al amor

Diego Bravo no duró ni dos meses soltero y ya tiene una nueva pareja

Por Silvia Núñez
Diego Bravo y su nueva pareja Sebastián Marín
Diego Bravo contó que conoció a Sebastián Marín hace dos meses y fue un clic instantáneo. (Cortesía /Cortesía)

El creador de contenido Diego Bravo anda enamorado otra vez tras confirmarnos su nueva relación con Sebastián Marín.

Hace tan solo unas semanas el creador de contenido terminó su sonado noviazgo con Esteban Irola, por lo que a muchos le llamó la atención que la soltería no le duró mucho.

En redes sociales muchos comentaron que cómo logra pasar la página tan rápido y darle de nuevo una oportunidad al amor.

No nos aguantamos la curiosidad y le preguntamos directamente cómo hace para olvidar un amor tan pronto y enamorarse tan rápido y, su respuesta fue clarita y sin rodeos:

“Yo no pierdo el tiempo y soy apasionado en mi trabajo, los viajes y hasta en el amor que tengo para dar. Así que si una nueva persona llegó a mi vida y me hizo sentir especial, entonces me enfoco en eso y no en el pasado”, mencionó.

Diego Bravo y su nueva pareja Sebastián Marín
Diego Bravo llevó a su nueva pareja Sebastián Marín a la fiesta de la hija del juez Isaac Rovira de Mira quién baila. (Cortesía /Cortesía)

Con esa frase dejó claro que él no mira para atrás, ni aunque le pongan un espejo, y que cuando se trata de sentimientos, prefiere vivir el presente con intensidad.

El youtuber que, últimamente ha estado muy activo compartiendo sus viajes, proyectos y momentos personales, parece estar en una etapa llena de cambios, pero sobre todo de nuevas ilusiones.

Por ahora, se le ve feliz y acompañado y, según contó, no hay espacio para la tristeza, ni los recuerdos, sino para disfrutar lo que la vida le pone enfrente.

Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

