¿Quién es el misterioso galán que acompañó a Diego Bravo a la fiesta de hija de juez de Mira quién baila?

Diego Bravo recién quedó soltero, pero la soltería no le duró mucho. (Cortesía /Cortesía)

Diego Bravo llegó muy bien acompañado a la fiesta de cumpleaños que le hicieron a la hija del juez Isaac Rovira, de Mira quién baila (MQB), este domingo.

El creador de contenido tiene un nuevo galán en su vida y decidió presentarlo formalmente en la fiesta sorpresa que organizaron Toni Costa y Mimi Ortiz.

LEA MÁS: Exparticipante de Mira quién baila empujó y botó a Toni Costa: “hace un año habría sido nominado”

El exparticipante de la primera temporada del formato de Teletica únicamente subió a sus redes una foto junto a su acompañante, sin dar mayores detalles, lo que generó la intriga de muchos.

Diego Bravo presentó a su nuevo galán con esta foto que subió a sus historias de Instagram, pero sin decir quién es. (Cortesía /Cortesía)

¿Ya tiene novio nuevo, quién es ese hombre que lo acompañó y a qué se dedica? Todo eso le preguntamos al influencer, quien dice estar muy feliz con esta nueva etapa que vive en su vida.

¿Quién es el galán?

Diego nos confesó que se está dando otra oportunidad en el amor y que su nueva pareja se llama Sebastián Marín.

“Lo conozco desde hace varios años, tal vez unos seis años, pero lo conocía únicamente de vista. Varias veces nos topamos en diferentes eventos sociales, frente a frente, en algún momento hubo contacto visual, en algún momento nos saludamos, pero en realidad nunca tuvimos ningún tipo de acercamiento o oportunidad de socializar directamente”, aclaró.

LEA MÁS: Esta fue la verdadera razón por la que Diego Bravo terminó con Esteban Irola

Diego Bravo llegó con su galán a la fiesta sorpresa que le hicieron a la hija de Isaac Rovira de Mira quién baila. (Cortesía /Cortesía)

No fue hasta hace “un par de meses” que se encontraron en un sitio público y ahí sí decidieron entablar una conversación y fue tan fuerte el clic entre ellos, que se siguieron viendo.

Primer viaje juntos

Además, la cosa va tan en serio que hace unos días se fueron de viaje a Los Ángeles, California, por una semana, y desde entonces decidieron hacer más pública su relación.

“Estuvimos allá una semana, la pasamos muy tuanis y ahí estamos. Sí, una nueva oportunidad, por qué no. Yo siempre he pensado y creído mucho en el amor y la relaciones”, dijo.

Bravo agregó que Sebastián de vista siempre le pareció muy atractivo y que cuando lo empezó a conocer descubrió que son de la misma edad (35 años) y que los dos son acuario.

Diego Bravo y Sebastián Marín ya tuvieron su primer viaje juntos. (Cortesía /Cortesía)

“Lo que tenemos de diferencia son solamente 10 días de nacimiento”, comentó.

El influencer, además, nos confirmó que fue con él con quien asistió al concierto de Beéle, en Parque Viva, el pasado 13 de setiembre.

LEA MÁS: Diego Bravo expuso publicación “mentirosa” que hizo Ana Karina Manco tras polémica por hablar mal de Costa Rica

Muy opuestos

Sobre la profesión de su nueva pareja nos reveló que es gerente en el sector educativo y que por su trabajo es que le gusta tener un perfil bajo; sin embargo, sabe que ahora eso cambiará.

“No es una persona de seguir figuras del medio ni interesado en la farándula, entonces la dinámica ha sido interesante porque pertenecemos a dos áreas de trabajo muy opuestas, yo tengo una vida expuesta y él muy seria”, contó.

Diego Bravo dijo estar muy feliz e ilusionado con esta nueva etapa en su vida. (Cortesía /Cortesía)

De hecho, antes de presentarlo oficialmente en la fiesta de este domingo y en otros eventos de sus amigos, hablaron del tema

“El tema de que la gente sepa es algo que hablamos y creo que le causó un tipo de ansiedad pasajera en algún momento; sin embargo, no es un tema que le genere ningún tipo de inseguridad o preocupación. Él puede manejarlo perfectamente, es lo suficiantemente seguro como persona y profesial”, explicó.

LEA MÁS: Diego Bravo reveló si tendría sugar daddy y habló de algo repetitivo en sus relaciones pasadas

Fue en julio cuando el famoso youtuber terminó su última relación amorosa, por lo que cuando se acercó a su nuevo galán ya estaba soltero.