Diego Bravo expuso publicación “mentirosa” que hizo Ana Karina Manco tras polémica por hablar mal de Costa Rica

Diego Bravo Ana Karina Manco (Tomada de Instagram/Tomada de Instagram)

Diego Bravo expuso la publicación “mentirosa” de Ana Karina Manco tras fuerte intercambio que tuvieron en redes sociales.

La actriz venezolana se hizo famosa en Costa Rica por quejarse del país, de la agresividad de los ticos y asegurar que el pura vida no existe. Ante esto, miles de ticos le contestaron, entre ellos algunos famositicos como Diego Bravo, quien fue al único que le respondió.

Muy a su estilo, el youtuber no tuvo miedo de etiquetarla en una publicación donde aseguró que si le daban la dirección de la casa de la artista, le iba a ir a tirar huevos, lo que colmó su paciencia.

Ella republicó la historia del tico y aseguró que solo estaba aumentando el odio, ante esto Diego no se quedó callado y le volvió a responder en varias historias y no contento con eso, fue al perfil de Instagram de ella y descubrió que una foto que publicó este sábado, tras todo el escándalo, era del 2023.

A la actriz muchos ticos le recomendaron que se subiera en un avión y abandonara Costa Rica y ella, con mucha sutileza, hoy subió una foto en un avión donde aseguró que hay más accidentes fatales en carro que en avión.

Y es que, aunque muchos pensaron que había tomado la decisión de irse, según Diego, era una foto vieja.

De momento, la venezolana no le ha respondido más a Diego, al menos no públicamente.