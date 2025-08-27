Diego Bravo reveló si tendría sugar daddy y habló de algo repetitivo en sus relaciones pasadas

Diego Bravo reveló si estaría dispuesto a tener un sugar daddy y ofreció una sincera reflexión sobre sus relaciones pasadas.
Todo ocurrió cuando dejó una caja de preguntas en su cuenta de Instagram, y un seguidor aprovechó para preguntarle si, en una relación, él se considera proveedor o prefiere compartir por igual las responsabilidades económicas.
“Nunca, nunca en mi vida he estado en la posición de que me den. No les puedo decir que alguna vez tuve un novio que me mantuviera o un sugar que hiciera algo por mí. Nunca”, confesó.
Bravo detalló que sería bonito tener a su lado una persona que lo ayude, pero subrayó que siempre ha sido él quien, con el sudor de su frente, se ha ganado lo que tiene.
“Creo que un 50/50 está bien, aunque también es justo que sea de acuerdo al porcentaje que su pareja gane. O sea, si tú ganas un millón y él dos, lo más lógico sería que la persona que gana más ponga un poco más, porque tiene un poquito más”, concluyó.
Sin duda, el influencer sin querer compartió detalles de lo que vivió en su relación pasada con Esteban Irola, con quien terminó la relación en julio.