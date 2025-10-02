Diego Bravo agradece por las cirugías estéticas y muestra cómo lucía hace 15 años

Diego Bravo, creador de contenido, luce muy distinto gracias a las cirugías estéticas que se ha hecho en varias partes de su cuerpo. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Diego Bravo agradeció por las cirugías estéticas, luego de encontrarse una foto suya de hace hace 15 años y ver cómo lucía en aquel entonces.

El creador de contenido dio con una foto que se había tomado con Ana María Polo, la famosa presentadora del programa Caso Cerrado.

Diego vivió muchos años en Los Ángeles, Estados Unidos, y a lo que se dedicaba era a ser “extra” o estar entre el público de algunas producciones de televisión.

Esta es la foto que Diego Bravo se encontró, donde sale con Ana María Polo hace 15 años. (Instagram/La Nación)

Por eso le pagaban muy bien, según nos había contando en una entrevista pasada, y más aún cuando le ofrecían actuar como el protagonista del caso.

“Benditas cirugías. Dios bendiga a (nombre de la clínica estética) por hacerme nuevo”, publicó junto a la imagen donde sale junto a la abogada cubano-estadounidense.

Bravo le preguntó a ChatGPT que cuántos procedimientos estéticos se ha hecho y la respuesta hasta a él le sorprendió.

“Solo 13 procedimientos confirma ChatGPT. Casi nada”, publicó entre risas.

Diego Bravo salió en varios programas producidos en Estados Unidos.

Según la inteligencia artificial, se ha hecho la rinoplastía, injerto capilar, bichectomía, marcaje abdominal, liposucción de papada, relleno de bótox, lipoescultura corporal, entre muchos arreglitos más.

El exparticipante de Mira quién baila (MQB) nunca ha ocultado lo que se ha hecho en su cuerpo, especialmente porque no le importa lo que la gente opine y porque muchas de las cirugías han sido por canje publicitario y no le queda más que contar en sus redes lo que le hicieron en el quirófano.