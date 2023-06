Diego Bravo no es el único tico que ha salido en 12 Corazones o Caso Cerrado

La actriz Sandra Solórzano vivió en Los Ángeles dos años y ese tiempo se ganaba la vida aplaudiendo en programas de televisión como público. Instagram

El youtuber Diego Bravo no es el único tico que ha salido en los programas 12 Corazones y Caso Cerrado de Telemundo.

La esposa de Diego Brenes, el director de Selecciones Nacionales, también participó en varias ocasiones y le pasó las mismas del influencer que formó primero parte del público y terminó actuando.

Sandra Solórzano, quien es actriz y tiene además actualmente una pequeña participación en ¡Qué buena tarde! de Teletica, vivió en Los Ángeles, en Estados Unidos, del 2010 al 2012.

Hace unos días transmitieron por cable uno de los capítulos donde participó y muchos de sus seguidores la reconocieron, por eso hizo un video en su Instagram para contar la experiencia.

Sandra en ocasiones tiene participaciones en ¡Qué buena tarde!. Instagram

Según dijo, antes de irse para la Estados Unidos perdió todo lo que había ahorrado para el viaje y por ende le tocó buscar cómo se ganaba algunos dólares para pagar la renta y alimentarse.

“Me robaron todo antes de irme, entonces, allá un amigo me dijo: ‘mirá, aquí uno hace audiencias y te pagan’, audiencias es que uno va a los shows (de televisión), aplaude, aplaude, aplaude y le pagan a uno el día. Viví dos años de aplaudir entre 1500 trabajos que hice. Entonces, me lleva y resulta que era el show de 12 corazones, y yo llegué a aplaudir y sí, te dan el desayuno, el almuerzo, la cena porque uno hace al día tres shows”, explicó.

Sandra agregó que fue varios días solo a aplaudir a 12 Corazones y que después se enteró que si actuaba le pagaban aún más y que como ella es actriz no lo pensó dos veces porque no perdía nada, pues en ese entonces estaba soltera.

“Hice el primer show, les gustó mucho porque traté muy mal a todos los participantes, lo normal en mí en hombres de ese tipo. Y bueno, allá si uno besa, si lo ponen a uno a elegir si uno quiere o no besar, si uno besa le pagan un poquito más y yo necesitaba la plata, ya estaba a punto que me echaran del apartamento”, recordó.

Solo por besar a algún participante del programa le pagaban 50 dólares más.

En el programa 12 Corazones hizo tres programas diferentes y en Caso Cerrado solo uno. Instagram

LEA MÁS: Diego Bravo se sacude: “Aquí la gente va a un programa de televisión gratis, allá te pagan”

Todo actuado y sin guion

La actriz contó que hizo tres programas en 12 Corazones, uno de ellos con todos los integrantes de la Banda Limón, de México, y que la producción del programa les da la libertad de decir lo que quieran, pues solo le dan un guion básico.

También contó que para cuando actuó en Caso Cerrado le pagaron el tiquete de avión a Miami, el hospedaje y además un salario dependiendo “del espectáculo que uno haga”, pues la “Doctora Polo” graba en esa ciudad.

LEA MÁS: Así fue la participación de Diego Bravo en el programa 12 Corazones

Diego Brenes es el director de Selecciones Nacionales y su esposa es actriz. Instagram

“A mí en realidad me fue muy bien. Fue un caso en el que yo supuestamente tenía una casa de alquiler en Los Ángeles, es que cuando uno va no le dicen de lo que va a actuar, a uno no le dan un guion antes, uno llega y le dicen: ‘bueno papito usted es ladrón’, pues bueno, a mí me dijeron que yo tenía una casa y que yo le puse huequitos para poder espiar y pues bueno, yo era la acusada y terminé ganando el juicio, o sea, la doctora Polo terminó echando a todos mis compañeros que eran de la audiencia, eran tres chilenos y un mexicano, éramos compañeros de aplaudir”, mencionó.

Sandra, además contó que la abogada Ana María Cristina Polo González o doctora Polo no saluda a nadie mientras están en corte ni se dejaba tomar fotos con la audiencia y que, a su parecer, es más simpática Penélope Menchaca, la presentadora de 12 Corazones.