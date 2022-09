Diego Bravo se sacude: “Aquí la gente va a un programa de televisión gratis, allá te pagan”

Diego Bravo también participó en el programa “La máscara del amor” conducido por Angélica Vale. Captura de video

El video que circula de Diego Bravo donde participa en el programa “12 Corazones”, de la cadena de Telemundo, ha dado de qué hablar en redes sociales, pero resulta que no sólo en ese programa participó el famoso youtuber tico.

El barvareño no solo intentó buscar el amor de una mujer en el espacio presentado por la actriz mexicana Penélope Menchaca sino que también estuvo en otro programa conducido por la actriz Angélica Vale que se llama “La máscara del amor”. En este último sale con el cabello pintado de rosado, como comúnmente se le conoce.

El youtuber contó que este episodio se grabó en marzo de 2021. Captura de video

Diego explicó que no entiende porqué la gente aquí se sorprende tanto de verlo en esas interpretaciones si todo es inventado y es parte de su trabajo como actor.

“Yo me vine de Estados Unidos hace seis o siete meses. Soy tico de nacimiento y nacionalizado estadounidense, así que tengo doble ciudadanía, y a lo que voy con esto es que en Estados Unidos me podría desempeñar o laborar en cosas que realmente me gustaban. A mí siempre me ha gustado el tema audiovisual, series, cine, arte, música, etc, y también estuve estudiando teatro allá, entonces, parte de los trabajos que hice es ser extra en películas, audiencias, participar en algunos shows en televisión”, explicó.

Además, señaló que quizá los ticos no entienden que en otros países cuando la gente va como “público” a un programa de televisión es un trabajo como cualquier otro, por el que les pagan sus buenos dólares (no dijo cuántos porque hay tarifas).

“Aquí en Costa Rica la gente va a un programa de televisión de público y va de gratis, solamente por vivir la experiencia. Allá es completamente diferente, porque es un trabajo por el que te pagan. Usted está en la audiencia y te están pagando por estar ahí sentado, siguiendo algunas indicaciones porque al final de cuentas todo es parte de un show”, dijo.

El tico estuvo como parte del público del programa America’s Got Talent varias veces. Captura de video

Así fue la participación de Diego Bravo en el programa 12 Corazones

Le pagan solo por aplaudir

Antes de regresar a Costa Rica, Diego además participó en otro reality show que es muy visto hasta en plataformas como YouTube. Él estuvo nada más y nada menos que en America’s Got Talent, que ha tenido como jurado a figuras como David Hasselhoff, Brandy Norwood, Sharon Osbourne, Heidi Klum, Simon Cowell y Sofía Vergara.

El tico fue como parte del público y sale en varias tomas aplaudiendo y riendo durante la presentación de un malabarista llamado Jack The Whipper.

“Siempre estaba haciendo show o en audiencias, o trabajando detrás de cámaras, pero sí, parte de mi trabajo era hacer ese tipo de cosas”.

“Es superinteresante como en otros países realmente el tema de la televisión y demás genera empleo. A veces la gente dice: ‘¡uy, el mae está en 12 Corazones’ porque anda buscando pareja o anda buscando mujer!’, y no, el mae que está en 12 Corazones está ganándose los dólares, porque les pagan por salir en el show, por ejemplo, por eso me parece vacilón porque aquí lo ven de una forma distinta”, mencionó.

Diego contó que lo capítulo de America’s Got Talent donde más sale se grabó en febrero de 2018. Captura de video

Bravo agregó que por eso le hizo mucha gracia que su video se viralizara en TikTok y que muchos creyeran haber “descubierto el agua tibia”, porque eso es algo que ya había contado en su canal de YouTube.