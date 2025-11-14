Keyla Sánchez sin filtro: “No merecemos ir al mundial” y mete a Nicaragua en la bronca

La derrota de Costa Rica ante Haití por 1-0 en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 generó múltiples reacciones y Keyla Sánchez fue una de las que no ocultó su molestia.

La presentadora compartió su pensamiento de forma directa y sin filtros a través de una historia en Instagram.

“Perdón, perdón, pero no merecemos ir al mundial. Hasta Nicaragua nos está ayudando”, expresó, dejando clara su frustración por el momento que atraviesa el equipo.

Keyla Sánchez reaccionó con firmeza tras la derrota de Costa Rica ante Haití. (Instagram)

Un resultado que complica el panorama

Tras la victoria de los haitianos, Costa Rica no depende de sí misma para avanzar, a pesar de que Nicaragua venció a Honduras y evitó que sumaran aún más puntos.

Honduras y Haití están por ahora en lo alto de la clasificación, ambos con 8 unidades.

Esto fue lo que dijo Keyla Sánchez tras la derrota de la Selección Nacional. (Keyla Sánchez/Instagram)

Lo que viene para la Selección Nacional

Los ticos deberán enfrentar a los catrachos en su próximo compromiso, programado para el martes 18 de noviembre en el Estadio Nacional.

Este encuentro será determinante para mantener vivas las opciones en la fase clasificatoria.