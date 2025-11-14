Rolando Fonseca explota tras derrota de la Sele: “Me mandaron a callar”

La pérdida con Haití que deja a Costa Rica casi sin mundial, hizo que muchos exploten y uno de ellos fue Rolando Fonseca que en Telenoticias aseguró que lo han “mandado a callar” por decir las cosas que ha dicho sobre gente alrededor del fútbol nacional.

“Técnicos que se traen al fútbol de Costa Rica que se aburren, que se van , los itinerarios que no sirven de nada, que son antojadizos que los ponemos. Puedo hablar de Claudio Vivas, Paulo César Wanchope, Rónald González, porque me voy hacia atrás son todos los que han participado ahí. Terminan siendo cómplices de una mala gestión de diez años y que realmente hoy llegamos a un fútbol que está enfermo”, comentó Fonseca.

Rolando Fonseca afirma que lo han mandado a callar por diversas críticas al fútbol nacional. ( Captura de pantalla. /Captura de pantalla.)

“Lo hemos dicho aquí y varia gente me mando a callar, a bajarle el volumen a Rolando Fonseca pero no lo puedo hacer porque lo hemos dicho y el verde no miente”, afirmó el exdelantero patrio.

Costa Rica deberá ganar el martes contra Honduras y esperar que Haití no le gane a Nicaragua en la última fecha para poder asistir a la copa del mundo.