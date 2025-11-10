Captamos a Keyla Sánchez muy bien acompañada en la gala de Mira quién baila

Keyla Sánchez fue invitada por el brasileño Neto Rangel a la novena gala de Mira quién baila. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco)

Este domingo, durante la novena gala de Mira quién baila, las cámaras no solo captaron a Keyla Sánchez brillando en la pista, sino que nosotros también la vimos muy bien acompañada.

La guapa presentadora llegó dispuesta a disfrutar la noche al máximo, pero lo que más llamó la atención fue lo cariñosa que se mostró con su novio, Felipe Muñoz.

Keyla Sánchez llegó a celebrar su buena presentación en Mira quién baila con su amorcito Felipe Muñoz. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Mientras Keyla bailaba junto a los talentosos Neto Rangel y Jahzell Acevedo, Felipe no le quitaba la mirada de encima desde el público, y al finalizar la gala la esperó con un gran abrazo y un beso que dejó claro que el amor entre ellos está más firme que nunca.

LEA MÁS: Este fue el comentario de Toni Costa a Ericka Morera en Mira quién baila que ha dado de qué hablar en redes

Bien amorosa se mostró Keyla Sánchez con su novio Felipe Muñoz. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Bastante apoyo

La presentadora tuvo un apoyo de lujo, pues además de su galán, en la gradería estaban su hijo Thiago, quien se veía feliz compartiendo con Muñoz, así como sus papás, doña Kattya Granados y don Luis Sánchez, quienes no pararon de aplaudirla orgullosos.

Aunque a la futura presentadora de El Chinamo ya no le gusta hablar de su vida privada, sabemos que ya va a cumplir un año de noviazgo con Felipe, el cual por lo visto tiene muy bien ganado su corazón, así como el de su hijo.

Keyla Sánchez y Felipe Muñoz cumplirán un año de andar juntos, aunque al principio negaban su relación. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: La tercera sí fue la vencida para Daniel Montoya en Mira quién baila