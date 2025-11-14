¿Le pagaron o no? Mamá de Keyla Sánchez habla del viaje frustrado a Curazao y lo que le dijo el supuesto estafador

Kattya Granados, mamá de Keyla Sánchez, contó cómo terminó su encuentro con el hombre que los estafó con el viaje a Curazao. (redes/Instagram)

El drama del viaje frustrado a Curazao de la mamá de Keyla Sánchez sumó un capítulo más, cual serie de “Netflix”, como dijo la misma doña Kattya Granados.

La mamá de la presentadora de El Chinamo ya contó qué pasó cuando se topó cara a cara con el hombre que, según ella, los estafó, justo cuando estaban afuera del aeropuerto Juan Santamaría.

LEA MÁS: Mamá de Keyla Sánchez vivió lo que jamás imaginó con dueño de agencia que truncó su viaje a Curazao

Mamá de Keyla Sánchez contó si ya le devolvieron el dinero del viaje a Curazao

Granados contó que tras ver al sujeto se le acercó y que en un principio trató de hacerse el que no la conocía. Luego de quitarse los lentes ya no pudo evitarla.

“Ya con él habíamos hecho dos viajes, entonces ya nos conoce, todavía peor”, recalcó.

Ella además aclaró que no fueron los únicos que se quedaron con las ganas de ir a ver a la Selección Nacional de Costa Rica contra Haití, sino que fueron varios a los que la agencia les quedó mal.

“Le digo: ‘Asumo que usted nos va a hacer la devolución del dinero’, entonces me dijo que sí, que ayer en la tarde, según él, nos iba a reintegrar la mitad del dinero de lo que se le pagó. Me dice: ‘Yo espero que hoy en la tarde les pueda volver a hacer la devolución de la mitad y la otra mitad en los próximos días’, y adivinen qué, no ha devuelto absolutamente nada, ni un dólar, o sea, nada, nada”, dijo bastante frustrada.

LEA MÁS: Familia de Keyla Sánchez viajó a Nicaragua a ver a la Selección Nacional pero las cosas salieron mal

Kattya Granados, mamá de Keyla Sánchez, dice que no pierde la fe de que le devuelvan el dinero del viaje. (redes/Instagram)

Doña Kattya aseguró que todavía tiene fe en que el sujeto les devuelva el dinero, cuyo viaje se pagó en su totalidad, y que por eso todavía no revelará quién fue el que los estafó.

“No queremos hacer daño, no, no se trata de eso (...). Vamos a esperar que este pobre señor devuelve el dinero, si demuestra que es honrado, que al final nos dejó botados, que no estamos en Curacao, pero por lo menos que devuelva el dinero. Vamos a esperar unos días nada más”, mencionó.

Como no se pudieron ir a Curazao, tanto la mamá como el papá de Keyla, se fueron para Cancún, México, para no desperdiciar las vacaciones que ya habían sacado.