Mamá de Keyla Sánchez vivió lo que jamás imaginó con dueño de agencia que truncó su viaje a Curazao

A doña Kattya Granados, la mediática mamá de Keyla Sánchez, le pasó lo que jamás imaginó este miércoles, después de ventilar una supuesta estafa que sufrió con un paquete de viaje que compró para ir al partido de la Selección Nacional en Curazao.

Granados relató que pagó casi la totalidad del paquete a un hombre dueño de una agencia –no dio nombres–, pero que a la hora de la hora no recibió nada: ni el viaje, ni el dinero que había pagado.

Esto le pasó a la mamá de Keyla Sánchez en el aeropuerto de Costa Rica

El inesperado encuentro en el aeropuerto

Debido a eso, ella cambió los planes del viaje y este miércoles se fue a un nuevo destino junto a su esposo. Sin embargo, la pareja contó con la gran sorpresa de que, al llegar al aeropuerto, antes de entrar, se encontraron al vendedor que los había dejado viendo para el ciprés.

“Les tengo un chisme buenísimo, lo que nos pasó, ustedes no saben, se pueden imaginar nada más estar afuera del aeropuerto y encontrarnos precisamente al chavalo que nos dejó botados para ir a Curazao, al supuesto encargado de la agencia de viajes”, contó doña Kattya cuando ya había abordado su nuevo vuelo.

“Fue muy curioso verlo de frente”

Para ella fue muy curioso el encuentro cara a cara con el hombre, ya que, según dijo, se dio porque esperaron unos minutos para entrar al aeropuerto y en ese tiempo el hombre apareció.

“Aunque creo que de todas formas los hubiéramos visto”, añadió Granados.

Kattya Granados, mamá de Keyla Sánchez, junto a su esposo, Luis Sánchez, abordo del vuelo que los llevó a otro destino que no fue Curazao. Fotografía: Instagram Kattya Granados. (Instagram/Instagram)

Promete contar el desenlace completo

La mamá de Keyla aseguró que más adelante contará con detalle lo que pasó una vez se vieron las caras.

“Es un chismesazo”, afirmó Granados, dejando a todos con las ansias de conocer el desenlace de esta curiosa historia.

