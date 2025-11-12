Mamá de Keyla Sánchez se quedó con las ganas de apoyar a la Selección Nacional en Curazao

Kattya Granados, mamá de Keyla Sánchez, dijo estar muy moleta con lo que les hicieron. (Instagram)

La mamá de la presentadora Keyla Sánchez, Kattya Granados, se quedó con las ganas de ir a apoyar este jueves a la Selección Nacional de Costa Rica en su partido contra Haití en Curazao.

La ramonense contó en sus redes sociales que ya tenía todo listo para ir a conocer la hermosa isla neerlandesa del Caribe, pero que al final tuvieron que cambiar el destino para no desaprovechar las vacaciones que ya había sacado.

La mamá de la presentadora de El Chinamo contó que el dueño de la agencia, a la que le habían pagado todo para este viaje, les quedó mal a último minuto.

“Como les conté, no voy para Curazao, no, no voy. Todo así (dedo pulgar abajo), todo mal con esa persona que nos quedó mal con el viaje, que nos quedó pésimo en el viaje”, expresó muy molesta.

Cancelaron todo

Ella explicó que la persona encargada del tour les pidió hace varios meses que cancelaran casi todo el monto del viaje, supuestamente, porque era una promoción y había que asegurarse el campo. Sin embargo, a la hora de la hora, nada salió como esperaba.

“Definitivamente hay personas que se meten en camisas de once varas y les quedan gigantes. Esa persona, que sí voy a decir quién es, pero después... Vamos a ver, vamos a darle el beneficio de la duda a ver si devuelve el dinero”, añadió.

La Selección Nacional de Costa Rica jugará este jueves un partido muy importante contra Haití, pues de este depende la clasificación al Mundial. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Granados no ocultó su enojo ni su frustración, sobre todo porque asegura que confiaron plenamente en quien se presentó como dueño de una agencia de viajes, pero hasta el momento no les ha cumplido.

“No entiendo cómo una persona que dice tener una agencia de viajes después no tiene para devolver el dinero. Y otra cosa que yo me pregunto, cómo, por ejemplo, si usted fuera el dueño de la agencia y pide que le paguen hace tres meses casi todo completo el viaje porque era una promoción, después dice que le bloquearon todos los vuelos... Qué cosas, ¿no? No entiendo cómo uno trabaja una agencia de esa forma”, reclamó.

Kattya aseguró que por ahora esperará a ver si el supuesto organizador del viaje cumple y les devuelve el dinero sino lo quemará en redes sociales.

Aún así y como ya tenían las maletas listas tanto ella como su esposo, el doctor Luis Sánchez, decidieron igualmente viajar a otro destino (el cual no ha revelado) para no quedarse con las ganas de montarse en el avión.