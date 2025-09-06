Familia de Keyla Sánchez viajó a Nicaragua a ver a la Selección Nacional pero las cosas salieron mal

Familia de Keyla Sánchez tuvo que ver el partido de la Selección de Costa Rica contra Nicaragua en un potrero. (Instagram/Instagram)

La familia de Keyla Sánchez viajó a Nicaragua para asistir al partido eliminatorio entre la selección de ese país y la de Costa Rica pero las cosas le salieron malísimo.

Kattya Granados, mamá de la expresentadora de canal 7, denunció la situación a través de redes sociales, donde compartió videos y se quejó por lo vivido.

Según doña Kattya, no pudieron ingresar al Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua, en Managua, sede del juego, debido a los tumultos y a la falta de espacio dentro del recinto, algo que consideró hasta peligroso.

En los videos que compartió, se ven a decenas de aficionados ticos intentando ingresar al estadio y aunque muchos hicieron fila por horas, al final la situación se descontroló y se perdió el orden para ingresar, generando todo un caos.

Familia de Keyla Sánchez denuncia "un desmadre" en ingreso al estadio para ver a la Sele

“Todo mal. Tuvimos que salir de la fila. Es algo terrible. No hay campo para tanto tico que vino y, sinceramente, es hasta peligroso. Muy peligroso”, dijo doña Kattya en uno de los videos que compartió en sus historias de Instagram.

En otro video mencionó que intentaron entrar al estadio por segunda ocasión, pero de nuevo, no pudieron.

“De nuevo no lo logramos. Tuvimos que salir de la fila, venirnos por este montazal y venir aquí. No se pudo. Fatal. Tenemos que decir que un desmadre, un desorden y muy triste, triste, triste. Ojalá, Dios quiera, que no pase nada”, dijo.

Luego compartió una foto desde, aseguró, “un potrero”, donde tuvieron que tirarse el juego de la Tricolor.