Gabriela Jiménez recibió emotivos regalos antes de viajar al Mundial con Teletica

La periodista Gabriela Jiménez fue sorprendida en las últimas horas con dos detalles muy especiales previo a iniciar una de las experiencias profesionales más importantes de su carrera.

La figura de 7 Estrellas formará parte de la cobertura de la Copa del Mundo Norteamérica 2026 para Teletica y, a pocos días de viajar, compartió la emoción que le provocaron los regalos que recibió de compañeros del canal.

Gaby Jiménez será parte de la cobertura mundialista de canal 7. Fotografía: Instagram Gaby Jiménez. (Instagram /Instagram)

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Los regalos que emocionaron a Gabriela Jiménez

Aunque el Mundial arrancará oficialmente el 11 de junio, el equipo mundialista de canal 7 viajará en cuestión de días, ya que también encabezará la cobertura internacional de La Revista Mundialista, que se estrenará este 1 de junio a las 9 p. m.

Uno de los obsequios que recibió Gaby fue un llavero de la cruz de San Benito, detalle que la periodista mostró con mucho cariño en sus historias de Instagram.

Gaby Jiménez mostró los detalles tan especiales que recibió antes de irse a trabajar a la Copa del Mundo. Fotografía: Instagram Gaby Jiménez. (Instagram /Instagram)

“Esos regalos de esos compañeros que se vuelven mis favoritos para que me acompañen en esta aventura. Gracias por este detalle tan especial”, escribió la comunicadora junto a una fotografía del regalo.

Aunque no reveló quién le dio ese presente, sí contó que el segundo detalle fue obra de la reconocida vestuarista de Teletica, Sandra Carvajal.

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Un detalle relacionado con Sor María Romero

Gaby explicó que Sandra le regaló un artículo relacionado con Sor María Romero, una figura muy querida y admirada en Costa Rica.

“Mi Sandris también me conoce superbién. Gracias amiguita del alma”, expresó Jiménez al agradecer el gesto de su compañera y amiga.

Gaby Jiménez mostró los detalles tan especiales que recibió antes de irse a trabajar a la Copa del Mundo. Fotografía: Instagram Gaby Jiménez. (Instagram /Instagram)

Además, la periodista compartió una fotografía de despedida junto a varios compañeros de 7 Estrellas, dejando claro lo importante que es para ella el vínculo que ha construido dentro de Teletica.

“Me harán mucha falta. Los adoro”, escribió la periodista, quien ya está completamente enfocada en el reto mundialista que asumirá con canal 7.

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