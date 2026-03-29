Gaby Jiménez paralizó las redes sociales con esta foto

Gabriela Jiménez, anda por el Caribe celebrando su cumpleaños. (redes/Instagram)

Gaby Jiménez volvió a robarse todas las miradas en redes sociales luego de compartir una fotografía que no pasó desapercibida entre sus seguidores, quienes de inmediato llenaron la publicación de comentarios, piropos y reacciones.

Y es que la guapa comunicadora de 7 Estrellas publicó una imagen en la que aparece disfrutando del Caribe mientras celebra su cumpleaños.

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Gaby mostró su figura. captura (Gaby Jiménez/Gaby Jiménez)

En la foto, Gaby luce un traje de baño de dos piezas que resaltó su figura y, además, se dejó ver muy sonriente y relajada en medio de sus días de descanso.

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“Buenos días”, fue lo único que escribió junto a la publicación, pero eso bastó para que sus seguidores se volvieran locos en los comentarios.

“Hermosa, me caso”, “Simplemente hermosa”, “La mujer más bella del mundo” y “Bella dama”, fueron algunos de los mensajes que recibió.