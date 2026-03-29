Teleguía Farándula

Gaby Jiménez paralizó las redes sociales con esta foto

La comunicadora de 7 Estrellas sorprendió a sus seguidores con una fotografía desde el Caribe, donde disfruta de unos días especiales por su cumpleaños

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
Gabriela Jiménez, periodista de 7 Estrella de Teletica.
Gabriela Jiménez, anda por el Caribe celebrando su cumpleaños. (redes/Instagram)

Gaby Jiménez volvió a robarse todas las miradas en redes sociales luego de compartir una fotografía que no pasó desapercibida entre sus seguidores, quienes de inmediato llenaron la publicación de comentarios, piropos y reacciones.

Y es que la guapa comunicadora de 7 Estrellas publicó una imagen en la que aparece disfrutando del Caribe mientras celebra su cumpleaños.

LEA MÁS: Gabriela Jiménez se escapó a Puerto Viejo para celebrar un día especial

Gaby Jiménez
Gaby mostró su figura. captura (Gaby Jiménez/Gaby Jiménez)

En la foto, Gaby luce un traje de baño de dos piezas que resaltó su figura y, además, se dejó ver muy sonriente y relajada en medio de sus días de descanso.

LEA MÁS: A Gabriela Jiménez le llovió en redes sociales por este motivo

Buenos días”, fue lo único que escribió junto a la publicación, pero eso bastó para que sus seguidores se volvieran locos en los comentarios.

Hermosa, me caso”, “Simplemente hermosa”, “La mujer más bella del mundo” y “Bella dama”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Gaby Jiménezcumpleañosfoto
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.