A Gabriela Jiménez le llovió en redes sociales por este motivo

Gabriela Jiménez, periodista de Teletica y TD Más, lleva varios días en la mira de la polémica en redes sociales por personas que la critican tras su labor en la transmisión del domingo entre el Municipal Liberia y el Saprissa.

Algunos usuarios la han señalado por entrevistas como la que le realizó al volante pampero Mauricio Villalobos, a quien le dijo que qué sentía de enfrentar a su archirrival para referirse a jugar contra el Monstruo, quien en realidad es su exequipo.

Fallos en nombres y confusiones

Los cuestionamientos que le señalan son temas de concentración, en la que confunde algún término, un nombre o casos como el de Villalobos en la que quiso decir una cosa totalmente a lo que estaba pensando.

“La cara de Villalobos cuando le dijo lo del ‘archirrival’

“Cuando dijo que la amarilla del muchacho de Liberia y dijo es la segunda de Saprissa los locutores se quedaron callados no sabían que decir”

“Actualmente la mejor es Melissa Alvarado. Pronuncia bien apellidos de jugadores de afuera, se esfuerza por tener análisis, tiene presencia”, fueron algunos de los comentarios en la red social X.

A pesar de los comentarios negativos, también que reconocer el esfuerzo que hace Gaby por hacer una previa de cada partido bastante diferente, pues desde que el 7 volvió a transmitir mejengas, ella ha sido el alma y ha sacado temas interesantes en cada uno.