Gabriela Jiménez no se contuvo y hasta pidió perdón al hablar de un exjugador. Instagram Gabriela Jiménez. (Gabriela Jiménez/Cortesía)

La periodista Gabriela Jiménez no se quedó con las ganas y demostró que un exjugador de fútbol le roba los suspiros.

Este lunes, en el programa “Contragolpe”, la comunicadora hacía una dinámica junto a sus invitados Alonso Solís, Mauricio Montero, Esteban Ramírez y Anderson Rodríguez.

LEA MÁS: Gabriela Jiménez revela la razón que la hace cuidarse el doble en sus aventuras por el país

Así habló Gaby Jiménez de un exjugador

Una de las preguntas tenía que ver con el exfutbolista Fabio Cannavaro, quien defendió a la Selección de Italia en el campeonato de Alemania 2006 y ahí fue donde Gaby no se resistió y usó un calificativo para describir al exjugador de 52 años.

Gabriela Jiménez se derrite por Fabio Cannavaro, exjugador de la Selección de Italia. Instagram Fabio Cannavaro. (Instagram Fabio Cannavaro./Instagram Fabio Cannavaro.)

“Uy Dios mío, qué guapo”, dijo Jiménez y hasta pidió perdón, por la forma en la que habló del exdefensor europeo, pues no es usual en ella verla hablar así de un deportista, pero por ser Cannavaro la entendemos.