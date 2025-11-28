A Gabriela Jiménez le pasó la pesadilla de cualquier mujer, pero salió como las grandes

Gabriela Jiménez es una de las periodista de 7 Estrella de Teletica. (redes/Instagram)

La periodista Gabriela Jiménez, de 7 Estrellas, vivió tremenda aventura en Sarapiquí mientras grababa un reportaje para 7 Estrellas sobre una pista de Kart Cross.

Fiel a su estilo la presentadora llegó bien mudadita con su enagua, tenis, medias y un suéter blanco impecable; sin embargo, el verse así de guapa no le duró mucho.

Gaby Jiménez terminó con barro hasta el cuello

Apenas puso un pie en la pista, Gaby descubrió que aquello estaba hecho un verdadero barreal y terminó con tierra hasta el cuello, literalmente.

Gabriela Jiménez llegó así vestida a la pista de Sarapiquí, pero no salió igual de ahí. (redes/Instagram)

Su compañero camarógrafo no perdió la oportunidad y grabó cómo quedó hecha un cuadro, completamente bañada en barro de pies a cabeza, luego de animarse a manejar y a pasar a toda velocidad sobre los charcos.

Para rematar, la periodista no llevaba ropa para cambiarse, así que a como pudo le tocó quitarse el exceso de barro para poder montarse al carro del canal y hasta para no pasar tanta vergüenza cuando se detuvieran a almorzar.

Así quedó la enagua, las medias y tenis blancas que andaba Gaby Jiménez. (redes/Instagram)

Aun así, y pese a la congoja, Gaby nunca perdió la sonrisa ni su simpatía, demostrando que ni el lodazal más bravo le quita el buen humor y las ganas de vivir la vida y cada noticia con intensidad.