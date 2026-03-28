Gabriela Jiménez se escapó a Puerto Viejo para celebrar un día especial

Gabriela Jiménez, presentadora de 7 Estrellas, amaneció este 28 de marzo más feliz de la cuenta. (redes/Instagram)

La periodista Gabriela Jiménez está de manteles largos este 28 de marzo y decidió celebrar su cumpleaños de una manera muy especial: frente al mar Caribe.

La presentadora del programa 7 Estrellas se escapó al Caribe Sur, específicamente a Puerto Viejo, desde donde ha compartido varios momentos de su festejo a través de sus redes sociales.

LEA MÁS: A Gabriela Jiménez le llovió en redes sociales por este motivo

Gabriela Jiménez celebra un día especial en Puerto Viejo

Pero la guapa comunicadora no anda sola en este paseo, ya que, según dejó ver en sus publicaciones, la acompañan sus papás, con quienes disfruta esta fecha tan significativa.

“Yo, feliz, disfrutando el amanecer”, escribió este sábado a primera hora, junto a un video en el que se aprecia la playa, el sonido del mar y también su escultural figura, lo que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

LEA MÁS: A Gabriela Jiménez le pasó la pesadilla de cualquier mujer, pero salió como las grandes

Sin duda, Gabriela decidió cambiar la rutina por el calorcito del Caribe y arrancar un nuevo año de vida rodeada de naturaleza, familia y buena vibra. ¡Feliz cumple!