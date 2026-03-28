Farándula

Gabriela Jiménez se escapó a Puerto Viejo para celebrar un día especial

La presentadora Gabriela Jiménez mostró lo feliz que está en el Caribe Sur

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Por Silvia Núñez
Gabriela Jiménez, presentadora de 7 Estrellas
Gabriela Jiménez, presentadora de 7 Estrellas, amaneció este 28 de marzo más feliz de la cuenta. (redes/Instagram)

La periodista Gabriela Jiménez está de manteles largos este 28 de marzo y decidió celebrar su cumpleaños de una manera muy especial: frente al mar Caribe.

La presentadora del programa 7 Estrellas se escapó al Caribe Sur, específicamente a Puerto Viejo, desde donde ha compartido varios momentos de su festejo a través de sus redes sociales.

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Gabriela Jiménez celebra un día especial en Puerto Viejo

Pero la guapa comunicadora no anda sola en este paseo, ya que, según dejó ver en sus publicaciones, la acompañan sus papás, con quienes disfruta esta fecha tan significativa.

“Yo, feliz, disfrutando el amanecer”, escribió este sábado a primera hora, junto a un video en el que se aprecia la playa, el sonido del mar y también su escultural figura, lo que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

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Sin duda, Gabriela decidió cambiar la rutina por el calorcito del Caribe y arrancar un nuevo año de vida rodeada de naturaleza, familia y buena vibra. ¡Feliz cumple!

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Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

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