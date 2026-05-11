Gabriela Jiménez se manda con nuevo proyecto lejos de Teletica y esto es lo que se sabe

El café proviene de San Ramón y está inspirado en su familia. (Gabriela Jiménez /Gabriela Jiménez)

Gaby le contó a La Teja los detalles de su emprendimiento. (Gabriela Jiménez /Gabriela Jiménez)

La presentadora Gabriela Jiménez decidió salirse de la rutina y apostar por algo completamente distinto fuera de Teletica. Se trata de un proyecto muy personal que la tiene emocionadísima y que ya empezó a dar de qué hablar.

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Y no es cualquier cosa, la guapa se lanzó con su propia marca de café, un emprendimiento cargado de historia, recuerdos y mucho corazón.

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“Yo no crecí tomando café, yo crecí recolectándolo y jugando entre cafetales. Muchos de nosotros sabemos lo que pesa un canasto, lo que quema el sol, lo que ortigan los gusanos… sabemos lo que significa cada grano”, contó al presentar su proyecto.

Un café con historia familiar

La comunicadora explicó que esta nueva etapa nace directamente de sus raíces. El café proviene de San Ramón y lleva un significado muy especial, ya que es un homenaje tres de abuelos que fallecieron y a su abuelita de 94 años que sigue con vida y sin duda; un reconocimiento al trabajo de los agricultores, como su propio papá.

Incluso, el nombre del proyecto tiene ese sello familiar: café Maíta en honor a su abuelita Margarita, según le contó a La Teja.

Gaby recordó con nostalgia momentos de su infancia ligados al campo, como cuando corría entre cafetales para ver la medida junto a sus abuelos, experiencias que hoy toma como inspiración para este emprendimiento.

“Yo vengo de familias cafetaleras, con orgullo y humildad digo que no crecí con lujos materiales pero si tuve una infancia muy feliz en el campo. Yo recolectaba café cuando estaba en escuela y colegio”, le contó a este medio.

De tradición a marca propia

Según detalló, durante años el café de su familia se entregaba a beneficios, como lo hacen muchos productores. Sin embargo, a partir de la cosecha del 2024, ella y sus papás decidieron dar un paso más y empezar a experimentar para crear su propia marca.

Hoy, ese esfuerzo ya se convirtió en una realidad.

“Hoy es una realidad… falta menos para mostrarles nuestras bolsitas de café”, escribió, dejando claro que el lanzamiento está cada vez más cerca.

Gabriela Jiménez sorprendió con un proyecto muy personal fuera de la televisión. (redes/Instagram)

Hecho con cariño y dedicación

En la página del emprendimiento, la presentadora también destacó el cuidado detrás del producto.

Asegura que el café es cultivado con amor, seleccionado con detalle y tostado de manera que logre notas únicas, pensadas para disfrutarse en momentos especiales.

“El tueste le da notas únicas que esperamos disfruten mucho con esas personas especiales que sientan en la mesa de su hogar”, concluyó.

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Con este proyecto, Gabriela Jiménez no solo se abre camino fuera de la televisión, sino que también conecta con sus raíces y le apuesta a un negocio que lleva su historia en cada grano.