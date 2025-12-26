Así fue el enfrentamiento que protagonizaron en canal 7 Gaby Jiménez y Keyla Sánchez

La periodista Gaby Jiménez se impuso a Keyla Sánchez en el enfrentamiento que ambas protagonizaron la noche de este jueves en canal 7, durante la primera corrida de Toros Teletica de la temporada.

Jiménez y Sánchez se midieron en un renovado “Reto del 7”, que esta vez consistió en una carrera en motocicleta dentro del redondel de Pedregal, prueba que la comunicadora deportiva ganó sin mayor complicación.

Gaby Jiménez y Keyla Sánchez pasaron de ser amigas en El Chinamo a rivales en Toros Teletica. Fotografía: Instagram Gaby Jiménez. (Instagram/Instagram)

De compañeras en El Chinamo a rivales en la arena

Las presentadoras, ambas ramonenses, reestrenaron uno de los segmentos más gustados por los televidentes de las corridas de toros de Teletica, el cual había estado fuera del aire durante varias temporadas taurinas.

El duelo marcó el paso de compañeras en El Chinamo a rivales en la arena de Toros Teletica, generando gran expectativa entre los seguidores del programa.

La queja de Gaby tras cruzar la meta

Tras celebrar su victoria, Gabriela Jiménez reconoció que la experiencia fue intensa, pero no dejó pasar un detalle que, según ella, complicó la competencia.

“Demasiada adrenalina. Está muy emocionante, pero se resbala mucho porque uno no sabe lo que es hacerlo aquí, por la arena”, dijo Gabriela tras cruzar la meta.

Vea el enfrentamiento entre Gaby Jiménez y Keyla Sánchez

Para Keyla fue una hazaña

Aunque no ganó la competencia, Keyla Sánchez se mostró satisfecha con su desempeño y confesó que el reto fue todo un desafío personal.

“Nunca en mi vida había agarrado una moto, entonces superbién. Así que felicidades a Gaby y es más, cuesta; la adrenalina no lo deja, pero todo bien”, expresó la presentadora.

Premio con causa social

Gracias a su triunfo, Gaby Jiménez obtuvo 250 mil colones, los cuales serán donados al Centro Diurno Coraje y Esperanza, una organización que trabaja con adultos mayores en San Ramón.

Gaby Jiménez y Keyla Sánchez siguen siendo muy amigas a pesar de que la periodista deportiva le ganó en el Reto del 7. Fotografía: Instagram Gaby Jiménez. (Instagram/Instagram)

El Reto del 7 mantiene su carácter benéfico, ya que cada participante debe elegir una fundación a la que se destina el premio económico.