Gaby Jiménez aprovecha la fiebre mundialista para revelar lo que siempre quiso ser

Gaby Jiménez hizo una inesperada confesión en las últimas horas cuando se refirió a la cobertura que hará de la Copa del Mundo Norteamérica 2026.

Jiménez es parte de los enviados de Teletica para reportar internacionalmente las incidencias del Mundial en Miami y Atlanta.

Gaby Jiménez cumple un sueño con la cobertura del Mundial de Fútbol de Norteamérica 2026. Fotografía: Instagram Gaby Jiménez. (Instagram/Instagram)

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En un video que compartió la presentadora de 7 Estrellas en Instagram, la guapa contó que en pocos meses dos grandes sueños se le hicieron realidad y ahí tiró el dato que sorprendió a muchos.

Dos sueños son realidad

Según dijo, además de periodista, toda la vida soñó con ser arqueóloga, una profesión que estudia las sociedades antiguas y su evolución con el paso del tiempo.

“En pocos meses cumplí dos sueños de niña: hace poco estuve en Egipto, soñaba con estar en las pirámides y siempre quise ser arqueóloga. El otro sueño profesional más grande, por el que he rezado y luchado mucho, es estar en una transmisión de la Copa del Mundo”, afirmó la ramonense en la grabación.

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Gaby no entró en detalles del porqué de su sueño de ser arqueóloga, pero sí dijo cómo piensa que la impactará la cobertura del Mundial.

Gaby Jiménez cubrirá las incidencias del Mundial en Atlanta y Miami, dijo Teletica. Fotografía: Instagram Gaby Jiménez. (Instagram/Instagram)

“Significa demasiado”

“Para mí, estar en esta Copa del Mundo significa demasiado.

“Sé que va a significar un antes y un después para uno que es un fiebre del fútbol”, mencionó la presentadora.

Ahora sabemos que detrás de esa periodista que recorre los estadios y las gramillas de arriba para abajo, hay una mujer apasionada por la historia y las civilizaciones antiguas, una vocación que por años convivió con su amor por la comunicación deportiva.

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