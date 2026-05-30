Así será La Revista Mundialista de Teletica para la Copa del Mundo 2026

Teletica iniciará su fiesta mundialista con el reestreno de uno de sus programas más esperados para cada edición de la Copa del Mundo.

Este lunes 1° de junio, canal 7 lanzará su edición de La Revista Mundialista (LRM) para el Mundial Norteamérica 2026, que arranca oficialmente el 11 de ese mes.

La temporada de LRM incluye 49 programas que se emitirán de lunes a viernes de 9 a 10:30 de la noche, los sábados de 8 a 9:30 de la noche y los domingos de 7 a 8:30 de la noche.

Este es el equipo que fichó Teletica para su cobertura tanto en Costa Rica como en el extranjero de la Copa del Mundo 2026, entre esos la temporada de La Revista Mundialista. Fotografía: Cortesía Teletica. (Cortesía/Cortesía)

LEA MÁS: Natalia Monge revela por qué no se subió al avión de Teletica para la cobertura mundialista

Mario Nájera, gerente de Voz Institucional de Teletica, conversó con La Teja sobre esta temporada de LRM y reconoció los retos que enfrentó la televisora al producir un programa considerando las tres sedes mundialistas elegidas por la FIFA: México, Estados Unidos y Canadá.

¿Cómo se renueva LRM en cada temporada?

Cada Mundial es distinto y eso obliga a que el programa también evolucione. Uno no puede hacer exactamente la misma revista cada cuatro años porque cambian el país, la cultura, las sedes, las figuras, la tecnología y hasta la forma en que la gente consume contenido. En esta edición quisimos mantener la esencia de LRM —que es cercanía, entretenimiento e información— pero con un ritmo más dinámico y una integración mucho más fuerte entre televisión y plataformas digitales.

¿Qué novedades tiene esta edición respecto a la del 2022?

La principal diferencia es la magnitud de este Mundial. Son tres países, 16 sedes, muchísimas más ciudades y un torneo mucho más grande con 104 partidos. Eso nos llevó a replantear la cobertura y hacer una revista más móvil, más conectada con lo que está pasando en tiempo real y con más presencia desde las sedes. Además, vamos a darle mucho peso a las historias humanas, al ambiente mundialista y a contenidos más cercanos para la audiencia.

¿Cuáles son los segmentos y secciones que tendrá?

Vamos a tener análisis de la jornada, resumen de partidos, historias desde las sedes, color y ambiente mundialista; interacción con la audiencia, humor y contenidos especiales para digital. La idea es que no sea solamente fútbol, sino todo lo que genera un Mundial alrededor: cultura, personajes, experiencias y emociones.

Gabriela Jiménez será parte de la cobertura internacional de Teletica para la Copa del Mundo. Ella también estará en La Revista Mundialista. Fotografía: Archivo LT. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Teletica envía a sus primeros periodistas rumbo al Mundial: viajarán este sábado, ¿quiénes son y a dónde van?

Este 2026 el Mundial tiene tres sedes, ¿qué implicó eso para las transmisiones?

Implicó una logística muchísimo más retadora. Estamos hablando de un Mundial distribuido en tres países, con distintas ciudades, distancias enormes y diferentes horarios. Desde producción hubo que replantear toda la dinámica de cobertura para poder generar contenido desde las tres sedes y centralizar la producción del programa en Costa Rica. Eso requiere muchísima coordinación entre los equipos que están afuera y el equipo que diariamente arma y produce la revista desde Teletica.

¿Cuánto personal viajará a la cobertura mundialista de Teletica?

La cobertura internacional estará apoyada principalmente por los periodistas asignados en las distintas sedes y sus respectivos equipos técnicos (nueve personas viajan, incluyendo camarógrafos), quienes además tendrán la responsabilidad de generar contenido y reportes desde cada país. Paralelamente, en Costa Rica habrá un equipo amplio de producción, edición, coordinación técnica y operación sosteniendo diariamente LRM, además de las demás plataformas y transmisiones especiales relacionadas con el Mundial.

¿Quiénes van a la cobertura internacional y cómo los distribuyeron por sedes?

La cobertura internacional contará con Eduardo Castillo desde Dallas, Houston y Kansas City. Gustavo “Tavo” López, Josué Quesada y Mauricio Astorga (Morgan) cubren New York, Boston, New Jersey y Filadelfia y Gaby Jiménez desde Miami y Atlanta. Ellos serán los encargados de generar contenido, reportajes e historias desde las distintas sedes del Mundial para alimentar diariamente la producción de LRM en Costa Rica.

Morgan, el personaje más reconocido de Mauricio Astorga, es el único comediante que envió Teletica a la cobertura en el extranjero de la Copa del Mundo 2026. Fotografía: Archivo LT.

¿Cuándo viajan a la cobertura?

Las 9 personas viajan este sábado, ya que la revista inicia el lunes 1 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio. Son 49 programas seguidos.

LEA MÁS: Teletica pega el bombazo y contrata a sobrina de Maribel Guardia para este programa

¿La descalificación de la Selección Nacional le quitó brillo a LRM?

La Selección siempre genera una emoción especial y evidentemente nos habría encantado verla clasificada, pero el Mundial sigue siendo el evento deportivo más importante del planeta y la gente igual lo vive intensamente. Más bien, eso nos obliga a buscar nuevas historias, nuevas figuras y otras maneras de conectar con la audiencia.

¿Qué expectativas tienen de la audiencia del programa, precisamente por esa ausencia de Costa Rica en el Mundial?

Creemos que la audiencia va a seguir muy conectada con el Mundial. El aficionado costarricense consume muchísimo fútbol internacional, sigue figuras, selecciones y vive este torneo como un evento global. Nuestra tarea es hacer una revista entretenida, cercana y que acompañe a la gente durante todo el campeonato.

Melania Villalta será una de las presentadoras de La Revista Mundialista. Ella fue parte del elenco de presentadores de las últimas dos ediciones de El Chinamo. Fotografía: Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

LRM siempre elige a una presentadora más “farandulera”, en esta edición se inclinaron por Melania Villalta, ¿por qué apostaron por ella?

Porque Melania tiene muchísima conexión con el público, frescura frente a cámara y un perfil que complementa muy bien el tono de la revista. LRM nunca ha sido solo análisis deportivo; también tiene entretenimiento, ambiente y contenido más ligero, y sentimos que ella encajaba muy bien en esa dinámica.

LEA MÁS: Teletica calienta los motores de su cobertura de la Copa del Mundo 2026 con este anuncio