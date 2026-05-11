Teletica calienta los motores de su cobertura de la Copa del Mundo 2026 con este anuncio

A solo un mes del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Teletica comenzó a encender la pasión futbolera con un importante anuncio sobre su cobertura especial del torneo.

Canal 7 confirmó este lunes que la esperada Revista Mundialista (RM) se estrenará el próximo 1.° de junio a las 9 p. m.

La Revista Mundialista es uno de los programas más esperados por la audiencia de Teletica cada edición de la Copa del Mundo. Fotografía: Jeffrey Zamora. (Jeffrey Zamora R)

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Dónde se podrá ver la Revista Mundialista

La televisora dio a conocer la noticia por medio de sus redes sociales y detalló que el programa podrá disfrutarse en varias plataformas.

La RM se transmitirá por canal 7, también estará disponible en Teletica Radio y en la app TDMAX.

“¡Viva lo mejor del Mundial a su manera! Le llevaremos la mejor información por medio de la Revista Mundialista en las plataformas de Teletica”, indicó el canal.

La cuenta regresiva para el Mundial ya empezó

El anuncio llega exactamente a un mes de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que en esta edición tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá.

La competencia arrancará oficialmente el próximo 11 de junio.

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Estas son las figuras que estarán en la cobertura

Días atrás, Teletica ya había adelantado parte del equipo que integrará la Revista Mundialista.

Entre las figuras destaca la periodista Maribel García, sobrina de Maribel Guardia, quien actualmente reside en México.

Teletica confirmó la fecha de estreno de La Revista Mundialista. Fotografía: Instagram Teletica. (Instagram/Instagram)

También formarán parte de la cobertura:

Rose Davis , locutora de Teletica Radio.

, locutora de Teletica Radio. Mauricio Astorga , junto con su personaje Morgan.

, junto con su personaje Morgan. Los creadores de contenido Diego Garro y Corney .

y . Los periodistas deportivos Gabriela Jiménez, Josué Quesada, Diego Obando, Kevin Jiménez, Eduardo Castillo y Gustavo López.

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Teletica apuesta fuerte por el Mundial

Con el estreno de la Revista Mundialista, Teletica calienta motores para una de las coberturas deportivas más importantes del año y promete acompañar a los aficionados durante toda la fiesta mundialista.