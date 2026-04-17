Figuras de Teletica fueron convocadas misteriosamente al canal, a una no la dejaron viajar a San Carlos

Teletica hizo un llamado especial a varias de sus figuras para lo que se viene en unas semanas. (Archivo/Archivo)

En Teletica se vivió este viernes una verdadera “convocatoria de Selección Nacional”, pero no precisamente para la cancha, sino para lo que se viene en pantalla.

Varias figuras del canal 7 fueron llamadas y, como si se tratara de un partido importante, llegaron bien arregladitos, con sus mejores galas, listos para grabar.

Por ejemplo, una de las que no pudo acompañar a sus compañeros de Buen Día a San Carlos fue Natalia Monge, justamente porque estaba dentro de este grupo selecto. Bueno, en realidad es su personaje Marta Emilia.

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Jorge Martínez, periodista deportivo de Teletica, vaciló al encontrarse con Mauricio Astorga en camerinos con que parecían hermanillos. ¿Se parecen? (redes/Instagram)

El periodista deportivo Jorge Martínez también se puso su mejor traje, aunque lo que más llamó la atención fue el vacilón que se armó cuando se topó con su “gemelo” en los pasillos del canal: nada más y nada menos que el actor Mauricio Astorga con su personaje Morgan, el bichillo.

Otros que también fueron convocados son Gustavo López, Christian Sandoval y Gabriela Jiménez, quienes forman parte de este selecto grupo.

Según supo La Teja, todo se debe a la grabación de la promo de La Revista Mundialista, programa que se estrenará en junio con motivo del Mundial 2026.

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Ellos fueron los convocados a La Revista Mundialista de Teletica en el 2018 cuando la empezaron a producir para los mundiales. (Jeffrey Zamora R)

Ellos serán parte de las reconocidas figuras que estarán en este programa deportivo, algunos desde el set de Teletica y otros desde Estados Unidos o México donde se realizarán los partidos.

Es decir, en canal 7 ya empezaron a calentar motores de cara a los partidos de mundial en el cual la selección de Costa Rica no estará, pero si la prensa nacional.