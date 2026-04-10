Jorge Martínez anuncia su nuevo proyecto en Teletica

El periodista y presentador Jorge Martínez sorprendió este jueves al anunciar con entusiasmo su nuevo proyecto en Teletica, con el que llevará su pasión por el básquetbol a otro nivel.

“Jota”, como es conocido en Teletica Deportes, confirmó que pronto estrenará un pódcast enfocado en la NBA, una de sus grandes pasiones.

Jorge Martínez es periodista y presentador de Teletica Deportes. (Instagram/Instagram)

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Un sueño hecho proyecto

El nuevo espacio se llamará Basket Max y lo desarrollará junto al también periodista Eduardo Castillo.

“Estamos muy contentos porque vamos a hablar de la NBA Eduardo Castillo y yo. Ya teníamos algunos años de estar hablando de básquetbol y vamos a activar el pódcast en la App de TD Max”, dijo Martínez en un video compartido en Instagram.

Jorge Martínez habla del nuevo proyecto que estrenará en Teletica

NBA, historia y cultura

El programa no solo se centrará en la actualidad del baloncesto, sino que también abordará su historia y cultura.

“Hablaremos de la NBA, de lo que pasó, de lo que está ocurriendo. Hablaremos del pasado y del presente, y de la cultura de los tenis en la NBA”, afirmó.

Jorge Martínez lanzará el nuevo proyecto al lado del periodista Eduardo Castillo. (Instagram/Instagram)

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Un espacio para todas las generaciones

Según adelantó Martínez, la idea es conectar tanto a las viejas como a las nuevas generaciones que disfrutan del deporte.

El pódcast estará disponible en las plataformas TD Max y TD Más, ampliando la oferta digital de Teletica.

Fecha de estreno aún es un misterio

Aunque no confirmó la fecha exacta de lanzamiento, el periodista pidió a sus seguidores mantenerse atentos a las redes sociales del proyecto.

“Volvemos para ser felices”, señaló Martínez, quien en sus tiempos de juventud jugó básquet por varios años.

Jorge Martínez, de Teletica Deportes, jugó básquet en sus años de juventud. (redes/Instagram)

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