Jorge Martínez anuncia su nuevo proyecto en Teletica

El periodista y presentador Jorge Martínez sorprendió este jueves al anunciar con entusiasmo su nuevo proyecto en Teletica, con el que llevará su pasión por el básquetbol a otro nivel.
“Jota”, como es conocido en Teletica Deportes, confirmó que pronto estrenará un pódcast enfocado en la NBA, una de sus grandes pasiones.
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Un sueño hecho proyecto
El nuevo espacio se llamará Basket Max y lo desarrollará junto al también periodista Eduardo Castillo.
“Estamos muy contentos porque vamos a hablar de la NBA Eduardo Castillo y yo. Ya teníamos algunos años de estar hablando de básquetbol y vamos a activar el pódcast en la App de TD Max”, dijo Martínez en un video compartido en Instagram.
NBA, historia y cultura
El programa no solo se centrará en la actualidad del baloncesto, sino que también abordará su historia y cultura.
“Hablaremos de la NBA, de lo que pasó, de lo que está ocurriendo. Hablaremos del pasado y del presente, y de la cultura de los tenis en la NBA”, afirmó.
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Un espacio para todas las generaciones
Según adelantó Martínez, la idea es conectar tanto a las viejas como a las nuevas generaciones que disfrutan del deporte.
El pódcast estará disponible en las plataformas TD Max y TD Más, ampliando la oferta digital de Teletica.
Fecha de estreno aún es un misterio
Aunque no confirmó la fecha exacta de lanzamiento, el periodista pidió a sus seguidores mantenerse atentos a las redes sociales del proyecto.
“Volvemos para ser felices”, señaló Martínez, quien en sus tiempos de juventud jugó básquet por varios años.
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