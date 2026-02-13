Jorge Martínez tuvo un pequeño error en vivo y le cambió apellido a compañero por el de famoso deportista

Un pequeño lapsus en plena transmisión en vivo generó un momento curioso este mediodía en Telenoticias, cuando el director de Teletica Deportes, Jorge Martínez, confundió el apellido de uno de sus periodistas con el del destacado basquetbolista costarricense Ian Martínez.

El momento en vivo

Jorge Martínez, periodista de Teletica Deportes. (redes/Instagram)

Durante el pase deportivo, Martínez cerró su intervención con una frase que no pasó desapercibida.

“Ian, espero que sea tan bueno para el baloncesto como Ian Martínez… lo confundí, perdón, es Ian García”, dijo con tono divertido, al notar de inmediato el error.

El comentario generó un ambiente distendido en la sección, ya que el propio director aclaró la confusión y aprovechó para bromear antes de continuar con la transmisión.

LEA MÁS: Jorge Martínez y Laura Brenes celebraron un gran momento como papás

Una disculpa con humor

Ian Martínez Basquetbolista costarricense

Lejos de incomodarse, Martínez tomó el momento con naturalidad y ofreció una disculpa pública a su colega, dejando claro que se trató de una confusión involuntaria y que está más que acostumbrado a este tipo de situación por la gran experiencia que tiene en la televisión nacional.

El apellido mencionado corresponde al talentoso y reconocido basquetbolista costarricense Ian Martínez, figura destacada del baloncesto nacional, lo que explica la asociación automática durante el pase en vivo.

Nota realizada con ayuda de IA