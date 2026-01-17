Jorge Martínez y Laura Brenes celebraron un gran momento como papás

Jorge Martínez y Laura Brenes celebraron este sábado un momento muy especial y trascendental en la vida de su primera hija, Sol.

La pequeñita, que nació el pasado 11 de junio, fue bautizada este sábado, según lo compartieron sus orgullosos papás por medio de varias publicaciones en Instagram.

Jorge Martínez y Laura Brenes también se van a casar. Fotografía: Instagram Laura Brenes. (Instagram/Instagram)

“Hoy bautizamos a la princesa”

Fue la propia Laura quien anunció el emotivo acontecimiento en redes sociales, con una tierna fotografía del pañito y la candela de bautizo.

“Hoy bautizamos a la princesa”, escribió la comunicadora junto a la imagen.

Jorge Martínez y Laura Brenes bautizaron este sábado a Sol en Cartago. (Instagram/Instagram)

Una ceremonia llena de fe en Cartago

El bautizo se realizó en la basílica de la Virgen de los Ángeles, en Cartago, uno de los templos más emblemáticos del país y un lugar cargado de simbolismo para muchas familias costarricenses.

Jorge Martínez y Laura Brenes prepararon una linda recepción para celebrar con sus familiares el bautizo de Sol. (Instagram/Instagram)

Una recepción íntima y muy delicada

Tras la ceremonia religiosa, Laura compartió imágenes y videos de la recepción que organizaron para celebrar el bautizo junto a sus seres queridos.

Entre los detalles que mostró destacó una decoración elegante y sencilla, basada únicamente en rosas blancas y rosadas, así como parte del menú que ofrecieron a los invitados, el cual incluyó jugos y frutas.

Laura Brenes y Jorge Martínez celebraron un gran momento de su hija Sol

Sol, la gran luz de la familia

Sol está iluminando más que nunca la vida del periodista de Teletica y la comunicadora de la Municipalidad de San José, quienes actualmente están comprometidos y ya planean su próxima boda.

