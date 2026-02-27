El desconocido pasado de Jorge Martínez que revivió gracias a unas tenis

Jorge Martínez, periodista de Teletica Deportes, contó que empezó a trabajar hace 35 años. (redes/Instagram)

El periodista deportivo Jorge Martínez, de canal 7, vivió lo que él mismo llamó un “encuentro” muy especial con su pasado, uno que lo llevó directamente a recordar su primer trabajo y el esfuerzo detrás de su primer salario.

La experiencia ocurrió cuando fue a comprarse unas nuevas tenis, sin imaginar que terminaría reviviendo una historia de hace más de tres décadas.

Martínez contó que las zapatillas que adquirió recientemente eran nada menos que unas Air Jordan 6, exactamente el mismo modelo que compró hace 35 años, cuando no era periodista, sino vendedor en una tienda de zapatos deportivos.

“Yo en el año 91 trabajaba en una tienda deportiva y le agradezco mucho a Roberto Víquez, que era el dueño, porque me permitió una vez comprar una caja de tenis para vender”, recordó.

Jorge Martínez, periodista de Teletica Deportes, contó muy feliz en redes que se compró 35 años después las segundas tenis Jordan que tuvo. (redes/Instagram)

Según relató, se mandaron a pedir 16 pares para vender, aunque uno de ellos nunca llegó a las estanterías.

“Cuando llegó la caja quedaron solo 15, porque uno era mío. Lo pagué a cuotas, evidentemente, a pesar de trabajar en la tienda”, contó.

Jorge Martínez jugaba baloncesto cuando era joven. (redes/Instagram)

Los vendió todos

Pero lo más sorprendente es lo que hizo después para vender todos los demás, pues según recordó, recurrió a sus compañeros y amigos del equipo de baloncesto con el que jugaba en aquel entonces.

“Tuve que llamar a todos mis compas y decirles: ‘Muchachos, el Jordan 6 está en la tienda, vengan y lo compran’, y los vendí todos”, dijo con emoción.

Jorge Martínez contó que estas tenis fueron las primeras que tuvo en 1989 y que fueron sus papás quien se las compró. (redes/Instagram)

Para Martínez, ese par de tenis marcó mucho más que una moda.

“Fue el primer par de zapatos que compré con mi propia plata, con mi trabajo y con mi esfuerzo. Por eso, 35 años después, estoy feliz de reencontrarme con ellos”, concluyó.

Ya ven, quien iba a saber que el presentador de Teletica Deportes y FUTV, fue algún día vendedor de zapatos.