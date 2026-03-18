(Video) Jorge Martínez hace clara advertencia a los vecinos de Moravia

Jorge Martínez le envió una advertencia a los vecinos de Moravia por la visita del equipo Telenoticias FC. (redes/Captura de video)

El periodista deportivo Jorge Martínez lanzó una curiosa advertencia a los vecinos de Moravia y alrededores por la visita que hará este sábado 21 de marzo, a las 10 a.m., el equipo Telenoticias FC al estadio José Ángel “Pipilo” Umaña.

Durante la sección deportiva de Telenoticias, Martínez empezó con tono serio presentando la “imagen del día”, pero rápidamente le metió picante al asunto.

“Esto puede terminar siendo un anuncio parroquial para todos los vecinos de Moravia porque Telenoticias juega en el Pipilo Umaña este fin de semana. ¿Se imagina que pueda pasar esto? Pues sí, puede ocurrir”, soltó.

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El equipo Telenoticias FC está formado por empleados de Teletica. (redes/Captura de video)

Acto seguido, narró la imagen donde un delantero (no dijo de qué equipo) tenía todo para anotar, pero terminó sacando la bola, literalmente, del estadio provocando consecuencias inesperadas.

“Una definición terrible, corto circuito en el cableado y las casas aledañas sin luz”, narró.

El comentario no quedó ahí, ya que Martínez remató con la advertencia: “Sí, Andrés Martínez y Telenoticias juegan el sábado en Moravia… yo nada más lo advertí”.

Jorge Martínez le envió una advertencia a los vecinos de Moravia

Ya ha pasado

Por su parte, Andrés Martínez, quien estaba presente en el set, aceptó entre bromas que no andan muy lejos de que ocurra porque en su equipo hay más de uno con esa puntería.

“No hemos dejado sin luz al barrio, pero de esas definiciones conozco un par de jugadas”, dijo.

A lo que “Jota” Martínez recalcó: “Que no se diga que no los advertí”.

Jorge Martínez vaciló con Andrés Martínez de que este sábado los vecinos del estadio de Moravia podrían volver a quedarse sin luz. (redes/Captura de video)

Telenoticias FC es el equipo de fútbol de Teletica, quienes van a jugar a diferentes comunidades con el claro objetivo de divertirse y, porque no ganar, sino también para ayudar a los comité de desarrollo a recaudar fondos para beneficio del mismo pueblo.