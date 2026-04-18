Teletica pega el bombazo y contrata a sobrina de Maribel Guardia para este programa

Teletica soltó un verdadero bombazo este viernes que dará mucho qué hablar.

La televisora confirmó la contratación de la periodista Maribel García, sobrina de la reconocida actriz y cantante tica Maribel Guardia, para integrarse a un programa de canal 7.

Maribel García es la guapísima sobrina de Maribel Guardia. Fotografía: Instagram. (Instagram/Instagram)

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La comunicadora, conocida en redes como “Belagool”, asumirá un reto clave en su carrera: su debut en la televisión costarricense.

De México al “7”: una carrera internacional

García vive en México desde hace 12 años junto a su tía, donde ha desarrollado una sólida trayectoria como periodista deportiva, participando en importantes coberturas internacionales.

En su hoja de vida destacan eventos de talla mundial como la Copa América, la UEFA Champions League y el Mundial de Rusia 2018.

Experiencia que ahora pondrá al servicio de la pantalla costarricense.

Será parte de “La Revista Mundialista”

Maribel García fue fichada para la nueva edición de La Revista Mundialista, el espacio especial que prepara Teletica para la cobertura del próximo mundial.

Su nombre fue revelado durante una presentación oficial del canal ante anunciantes y socios comerciales, donde se dieron a conocer los planes de cobertura para la próxima Copa del Mundo.

Maribel García fue anunciada este viernes como presentadora en el extranjero de La Revista Mundialista. Fotografía: Instagram. (Instagram/Instagram)

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El periodista Josué Quesada compartió una foto de los presentadores que tendrá La Revista Mundialista en el extranjero y García aparece en la lista.

Equipo de lujo para el Mundial 2026

El anuncio también incluyó a otras figuras que formarán parte del equipo internacional para el Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Entre los nombres destacan: la locutora de Teletica Radio, Rose Davis; el actor y humorista Mauricio Astorga, con su personaje Morgan; los creadores de contenido Diego Garro y Corney y los periodistas deportivos Gabriela Jiménez, Josué Quesada, Diego Obando, Kevin Jiménez, Eduardo Castillo y Gustavo López.

La llegada de Maribel García no solo refuerza el equipo de Teletica Deportes en la próxima coyuntura mundialista, sino que también genera expectativa por su estilo, experiencia internacional y conexión con grandes eventos deportivos.

Maribel García junto a su famosísima tía Maribel Guardia. (Instagram)

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