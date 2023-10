Sobrina de Maribel Guardia la entrevistó y le sacó muchos secretos

Maribel Guardia y su sobrina Maribel García (a la derecha) se lleva muy bien.

Una sobrina de Maribel Guardia, que es creadora de contenido y muy seguida en México, se fue a su camerino de la obra de teatro “Lagunilla, mi barrio” para entrevistarla y sacarle más de un secreto.

Se trata de la joven Maribel García, quien es además periodista deportiva y en redes es conocida como Belagool. Ella nació en Costa Rica hace 30 años; sin embargo, hace un tiempo se fue a vivir a Ciudad de México para sacar sus estudios universitarios.

La guapa actriz y cantante costarricense reveló en la entrevista que su deporte favorito es el boxeo y que además, si no hubiera sido artista lo más seguro es que hubiera estudiado para ser psicóloga, pues confesó que le gusta mucho analizar lo que piensan las personas.

Esto fue lo que le preguntó Bela a su tía Maribel Fernández García, nombre real de la actriz, de 64 años.

- ¿A qué equipo le vas de la MX (liga mexicana)?

Cruz Azul.

Maribel nació en Costa Rica, pero se fue a vivir a México para estudiar y se la pasa viajando con su tía.

- ¿Deporte favorito?

El boxeo sí, me encanta ver a los dos hombres pelear y a las mujeres también.

- ¿Si no fueras artistas que hubieras sido?

¡Ay, Dios mío!. Psicóloga, me gusta estudiar a la gente o por qué la mente puede traicionar tanto.

- ¿Amuleto o cábala antes de entrar al escenario?

Siempre me bendigo antes de entrar al escenario y le ofrezco a Dios mi trabajo, y ahora también a mi hijo (Julián Figueroa).

- ¿Comida favorita?

Gallo pinto. Y de México el mole, es una explosión de sabores en la boca, una cosa espectacular.

- ¿Tu canción de momento que no te puedes sacar de la mente?

Camarón pelao (canción de TikTok).

- ¿Tienes alguna caricatura de la infancia que te gustaba mucho?

Sí, Super Ratón, que era un ratoncito bien mamado así (fuerte) que era un superhéroe.

A Maribel le encantaba compartir con su primo Julián Figueroa.

- ¿Artista favorito?

Juan Luis Guerra, lo amo. Amo a Juan Luis Guerra.

- ¿Género musical favorito?

Para bailar me gusta mucho la salsa, me gusta mucho el merengue, me gusta mucho la cumbia.

- ¿Tu motor?

Mi motor era mi hijo y ahora, pues mi motor sigue siendo él, le ofrezco mi vida a él, mi nieto, mi esposo (Marco Chacón). Sé que tenemos que seguir adelante en la vida y lo voy a hacer por él, por Dios y también por mi.

- ¿Fobia a?

Cucarrachas. Victoria Ruffo (actriz) en una novela que hicimos me puso tres veces una cucaracha, es una guarandilla (amiga), pero se las va a ver conmigo.

- ¿Regresar al pasado o ir al futuro?

Al pasado me gustaría regresar porque pues tantas personas que amaste que ya no están, pero también no me pongas elegir, también me gustaría ir al futuro. Si me muero, salir de mi tumba cada 100 años caminando y ver cómo está la tecnología y qué está sucediendo y ya luego me vuelvo a meter.

- ¿Qué poder ten gustaría tener?

El teletransportame justamente.

- ¿Qué son tus fans para ti?

Mis fans han sido como un bálsamo de amor, siempre me manda flores, me mandan regalos que es lo que menos me importa, pero es el detalle que hay detrás de eso, la intención, vale oro.