Michael Rubí trabajará junto a Maribel Guardia en una de las obra de teatro más vistas en México

El bailarín Michael Rubí está que no se la cree porque trabajará al lado de Maribel Guardia y otros grandes artistas en México.

El ganador de Dancing with the Stars fue contratado para participar en una de las obras de teatro más vistas en la principal ciudad del tequila y los tacos.

El tico saldrá en la obra “Lagunilla, mi barrio”, en la que no solo participa la actriz y cantante costarricense sino también figuras como Laura León, Ariel Miramontes “Albertano”, Daniel Bisogno, entre otros.

Esta gran noticia la recibió este domingo 25 de junio y nos contó más detalles de esta gran oportunidad laboral.

- ¿Cuándo fue a hacer la audición y sabía que era para esa obra?

Sí. Aquí es muy normal que los coreógrafos den clases también, entonces fui a tomar clases en algún momento con el coreógrafo de esta obra y él me escribió el viernes anterior para decirme que tenía esta audición, solo que era una audición cerrada, no abierta, eso significa que no es abierta a todos los bailarines que quieran llegar sino que el coreógrafo elige a ciertas personas. La audición fue ayer (domingo) mismo a las 2 p.m. y éramos como 20 hombres y solo necesitaban uno.

Cuando uno va a audicionar casi nunca se sabe cuánta gente necesitan, si es para unos días o para cierto tiempo, uno solo va sin saber. En la audición te hacen varias pruebas y apenas llegué al teatro sí decía en grande que era para esa obra.

- ¿Y cuándo le dieron la noticia de que ganó la audición?

Salí de la audición como a las 4:15 p.m. y saliendo de ahí me llamaron de una vez y me dijeron que si podía regresar para conversar, cuando llegué me dijeron que sí, que había quedado seleccionado y me hicieron prueba de vestuario de una vez y se supone que empiezo a salir dentro de dos semanas mientras me aprendo toda la obra.

- ¿Cuál será su papel dentro del musical?

Como es una obra de teatro musical hay que bailar y el papel que tengo no tiene diálogos, pero sí tiene algunas interacciones con los actores principales, así que lo más fuerte que tengo es bailar.

La verdad me llena mucho haber quedado en un proyecto como este porque está muy cercano a las cosas que yo quiero hacer” — Michael Rubí

- ¿Cómo se siente de saber que va a trabajar al lado de Maribel Guardia? ¿Ya la conoce?

No, no la conozco. Ayer después de reunirme con la producción me dijeron que si me quería quedar a la obra para que entendiera de qué se trataba y me quedé, pero ella no estuvo porque se tomó unos días libres para descansar, pero estuvo Laura León y otros actores importantes y la verdad es que estoy emocionadísimo de saber que voy a trabajar al lado de gente que tiene tanta carrera y de los cuales puedo aprender un montón.

- ¿Por cuánto tiempo es el contrato?

Los contratos aquí los hacen por tres meses siempre, entonces voy a estar tres meses por acá. Lo que pasará después creo que solo Dios sabrá, yo estoy en la disposición de estar en el lugar que tenga que estar para que las cosas pasen, si me tengo que quedar aquí me quedaré y si me tengo que mudar a otro lado, pues me moveré.

