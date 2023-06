Así baila Maribel Guardia en su obra de teatro en México

La actriz costarricense Maribel Guardia siempre se ha caracterizado por su profesionalismo, incluso a poco tiempo del fallecimiento de su único hijo Julián Figueroa, pues ella regresó a trabajar en el teatro, un lugar en el cual encontró apoyo y refugio gracias al cariño del público mexicano.

Un claro ejemplo de esto es un video que publicó la artista en sus redes sociales donde se muestra alegre y entregada al escenario durante la presentación de la obra Lagunilla mi barrio, que está en cartelera todos los fines de semana en el Centro Cultural Teatro II.

En la publicación, la tica Guardia escribió un agradecimiento especial a quienes la acompañan siempre en sus funciones. “Todos los fines de semana estamos sold out gracias al cariño de ustedes”, publicó la artista.

Maribel aún está de luto por la repentina muerte de Julián, el hijo que tuvo junto al cantante Joan Sebastian. El joven de 27 años falleció el 9 de abril pasado.

Sin embargo, bien dice el dicho que el show debe de continuar y así es como lo ha hecho Maribel durante los últimos meses.

Julián Figueroa es el único hijo de la tica Maribel Guardia, fruto de su relación con el cantautor mexicano Joan Sebastian. Foto: Archivo.

En su regreso al teatro, Maribel aseguró que Julián querría que ella continuara con su vida. Incluso contó que lo vio en una especie de ilusión y que él le confirmó que está bien.

“Lo vi lleno de luz, con una sonrisa increíble, me abrazó, y cuando me abrazó, sentí toda la luz y la felicidad que él sentía que dije: ‘Dios mío, es que de aquí soy’ y no porque me quería quedar ahí con él, sino porque sentí que de ahí somos, que venimos de la luz, me abrazó como tres veces, se veía pleno, lleno de luz, veías su pelo, pero con formas de luz, irradiaba, me daba vueltas y me abrazaba.

”Fue la manera en la que mi hijo me dijo ‘no te preocupes mamá, estoy bien’, no bien, está mejor que nosotros, y me dio otro sentido del dolor, porque estoy triste, pero no como estaba, es una tristeza de no verlo”, expresó la artista en ese momento.