Muchas cosas se las debo a mi tía porque ella me ha dado muchos consejos, pero también lidio con una gran sombra porque la gente piensa que por ser la sobrina todo va a ser fácil y no es así. Con Hoy la productora me conocía porque me había visto hace cuatro años y me dijo que algún día iba a trabajar con ella y se dio en enero que llegué con mi tía al programa, pero ella nunca se ha metido para que me den un trabajo ni nada parecido.