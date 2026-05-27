Natalia Monge revela por qué no se subió al avión de Teletica para la cobertura mundialista

La cuenta regresiva para la cobertura mundialista de Teletica ya comenzó y, aunque muchos esperaban ver a Natalia Monge y a su personaje de Marta Emilia en las transmisiones especiales del 7 en la Copa del Mundo Norteamérica 2026, la presentadora confirmó que esta vez no formará parte del equipo.

La Revista Mundialista arrancará el próximo lunes 1 de junio a las 9 de la noche por canal 7 y desde hace semanas existía la expectativa de que Monge volviera a sumarse a la cobertura deportiva, tal y como ocurrió en el Mundial de Catar 2022, cuando viajó con la televisora y debutó en ese tipo de escenarios deportivos internacionales.

Natalia Monge es presentadora del programa Buen día, de Teletica. Fotografía: Instagram Natalia Monge. (Instagram/Instagram)

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Sin embargo, en conversación con La Teja, la imitadora y figura de Buen día aclaró que no participará ni desde las sedes mundialistas en México, Estados Unidos y Canadá ni desde Costa Rica.

Marta Emilia “le echó la culpa” a la Selección

Fiel a su estilo humilde y cargado de humor, Natalia respondió desde el personaje de Marta Emilia y aseguró que la ausencia de la Selección Nacional terminó afectando también sus posibilidades de ir al Mundial.

“Hay palabras que no se pueden decir por respeto a los lectores de tu periódico y tu medio, pero lamentablemente la Selección Nacional de Fútbol de Costa Rica no clasifica al Mundial y nos llevó entre las patas a muchos, entre esos a Marta Emilia en el sentido de que si la Sele no clasificaba la cobija no daba para tanta gente. No me subí al avión, papi, porque esos huevones (los seleccionados nacionales) no le pusieron lo suficiente, pero todo tiene un propósito, ‘usted sabés’”, nos confesó la entrenadora de las Aplanadoras F.C.

La presentadora aseguró que, pese a no formar parte de las coberturas internacionales, seguirá muy pendiente de todo lo que ocurra en el torneo y verá las transmisiones por canal 7.

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Natalia Monge integró el elenco de Teletica para la cobertura del Mundial de Catar 2022. Fotografía: Instagram Natalia Monge. (Instagram/Instagram)

“Voy a ver el Mundial desde la choza”

Marta Emilia también bromeó sobre lo que más extrañará de no participar en esta experiencia, especialmente porque disfrutó muchísimo su viaje a Catar hace cuatro años.

“(Voy a extrañar) Las mujeres de Catar, jajaja, pero como el Mundial es en Estados Unidos, México y Canadá, entonces no voy a extrañar nada porque el Mundial viene a nosotros por la pantalla de Teletica y las multiplataformas y en la choza voy a estar feliz (viendo las transmisiones)”, señaló el personaje de la presentadora de Buen día.

Natalia Monge dice que seguirá “facturando como Shakira”

Naty explicó que, por dicha, tiene muchos proyectos laborales en marcha, por lo que quedarse en Costa Rica también representa una oportunidad para seguir trabajando y desarrollando nuevos negocios.

“Estoy a agenda llena, facturando como Shakira, entonces el Mundial no lo voy a extrañar porque lo voy a ver desde la choza mientras facturo aquí en Costa Rica”, dijo la futbolista, quien el año pasado también debutó como cantante.

Naty dejó el personaje de lado y adelantó que Marta Emilia prepara un nuevo proyecto con el que espera sorprender a sus seguidores durante este año.

Natalia Monge en Catar con su personaje de Marta Emilia. Fotografía: Instagram Natalia Monge. (Instagram/Instagram)

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“Admiro mucho a Marta Emilia. Esa mujer me enseña mucho de emprendedurismo y el año pasado lanzó una canción y el proyecto de este año de Marta Emilia con el que va a sorprender es otro que, te digo, me quito el sombrero. Estoy deseando que se cocine más para poderlo compartir, pero sé que a la gente le va a encantar y que se va a subir en el patín de Marta Emilia con esto que trae para este año. Con más razón, el no ir al Mundial le sirve para quedarse facturando y echar a andar ese proyecto tan bonito en el que ha venido trabajando tantos meses”, refirió Natalia.

Su presente en Buen día

Durante la conversación con La Teja, Natalia también habló del gran momento profesional que vive en Buen día, programa al que llegó el 1 de julio del 2024 como parte de una nueva etapa de la revista matutina.

A casi dos años de integrarse al elenco del espacio, Monge aseguró que ha sido una experiencia intensa, llena de aprendizaje y crecimiento.

“Ni me percataba que ya eran dos años en Buen día. Estos años los puedo resumir como intensos, de mucho aprendizaje y crecimiento a nivel profesional y personal y de retos constantes minuto a minuto pero todos hermosos”, afirmó.

La comunicadora destacó especialmente el enfoque de servicio que tiene el programa y la confianza que le han dado para participar activamente en entrevistas y propuestas de contenido.

“Lo más bonito de esta parte de mi vida, de este proyecto de Buen día, tiene que ver con ese espíritu de servicio que mueve el programa. Que Teletica me haya puesto en Buen día y me dé la confianza, junto con el equipo de trabajo, de llevar entrevistas, proponer a veces invitados y temas, es algo muy lindo, porque al final de cuentas va muy de la mano con mi formación profesional de comunicadora en Relaciones Públicas y Comunicación Organizacional específicamente”, mencionó.

Natalia Monge debutó como presentadora de Buen día el 1 de julio del 2024. Fotografía: José Cordero. (Jose Cordero)

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Natalia también contó que esta experiencia le ayudó muchísimo en su formación académica y en el desarrollo de su tesis de maestría en Comunicación Organizacional, la cual presentó durante el primer cuatrimestre de este año.