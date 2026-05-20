Natalia Monge rompió en llanto por pregunta que le hicieron en ¿Quién quiere ser millonario?

La presentadora de Teletica, Natalia Monge, no pudo contener las lágrimas este martes durante su participación en ¿Quién quiere ser millonario? luego de recibir una pregunta que le tocó profundamente el corazón.

Monge participó como invitada en el especial “¿Quién merece ser millonario?”, una edición del programa destinada, en esta oportunidad, a ayudar a una familia de Tucurrique que necesita mejoras urgentes en su vivienda debido a la condición médica del padre de familia, Junior Madriz.

Natalia Monge quedó conmovida con este pregunta que le hicieron en el programa de canal 7. (Captura)

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La pregunta que hizo llorar a Natalia Monge en televisión nacional

La figura de Buen día avanzó con gran éxito en el concurso, pero hubo una consulta que la desarmó emocionalmente.

“El benemérito de las Artes Plásticas Arnoldo Herrera González fue fundador de…”, decía la pregunta que apareció en pantalla y que inmediatamente conmovió a la comunicadora.

Desde el momento en que leyó la pregunta, los ojos de Natalia se llenaron de lágrimas hasta romper en llanto en plena transmisión nacional.

“Valga decir que tanta sensibilidad en mí se la debo a don Arnoldo, fundador del Conservatorio de Castella, definitiva”, expresó.

Natalia Monge lloró al aire por pregunta que la conmovió. (Captura)

Natalia recordó el legado de Arnoldo Herrera González

Natalia Monge luego explicó por qué el momento la impactó tanto emocionalmente.

“Lloré por lo que menos esperaba llorar y también me da mucha felicidad. Cuando él murió estaba yo chiquitita, estaba en la escuela en tercer grado. Yo de niña no entendía bien, sabía que se había muerto pero a diferencia de otros exalumnos más grandes yo no había compartido tanto y ya era lo suficientemente capaz de sentir que algo no andaba bien. Es muy bonito vivir de su legado, todavía, porque vivo de su legado”.

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La presentadora se conmovió especialmente porque es egresada del Conservatorio de Castella, institución fundada por Arnoldo Herrera González.

Natalia Monge se limpió las lágrimas tras conmoverse en ¿Quién quiere ser millonario? (Captura/Captura)

Natalia Monge ganó ₡6 millones para ayudar a familia de Cartago

Al final del programa, Natalia Monge decidió retirarse cuando ya había acumulado ₡6 millones para donar a la familia de Junior Madriz.

La conductora prefirió no arriesgar en una pregunta relacionada con la ubicación de la sede principal de la Organización de las Naciones Unidas.

Aunque utilizó la ayuda del público, Natalia optó por retirarse antes de responder. Posteriormente se confirmó que la respuesta correcta era Nueva York.

Natalia Monge llegó muy bien acompañada por su esposo Alonso Mata. (Captura)

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