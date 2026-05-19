Natalia Monge estará en ¿Quién quiere ser millonario? y jugará por una causa muy especial

Natalia Monge se sentará en la famosa silla caliente del programa. (Rodrigo Alfaro /Cortesía)

La querida presentadora Natalia Monge sorprenderá a muchísimos televidentes este martes al aparecer en una nueva edición de ¿Quién quiere ser millonario?, (¿Quién merece ser millonario?) aunque esta vez llegará con una misión muy especial.

Según adelantaron las redes sociales del programa, Natalia se sentará en la famosa silla caliente para participar en una edición cargada de emoción y ayudar a una familia que atraviesa una situación complicada.

“Esta noche no será un martes normal en el programa. A las 8 de la noche se sentará en la silla caliente y jugará por una familia muy especial”, publicaron.

La noticia rápidamente emocionó a muchísimos seguidores de la presentadora, quienes aseguraron que estarán pendientes del programa para verla enfrentarse a las preguntas y tratar de llevarse la mayor cantidad de dinero posible.

Naty estará en el programa. (QQSM/QQSM)

La participación de Natalia ya genera muchísima expectativa entre los televidentes, pues es la primera vez que lo hace.

“La producción me hizo una entrevista para conocerme mejor, saber cuáles son los temas que más me gustan, qué he estudiado y en cuáles áreas me siento más fuerte o no tanto. Con base en esa conversación traté de reforzar algunas cositas, pero voy con lo que sé. Solo le pido a Dios que me dé calma para responder de la mejor manera posible y así ayudar lo más que se pueda a la familia”, agregó.

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Una causa es muy especial

Según contó, todo gira alrededor de una familia joven, conformada por papá, mamá y tres hijos, cuya vida cambió de un momento a otro luego de que el padre sufriera un grave accidente en motocicleta cuando iba hacia su trabajo.

Desde entonces, el hombre quedó imposibilitado para trabajar y su esposa se dedica completamente a cuidarlo, mientras la situación económica se volvió muy complicada para todos. Incluso, una de las hijas tuvo que dejar sus estudios.

La presentadora aseguró que, además del apoyo que pueda conseguirse en el programa, espera que más personas se unan a ayudar a la familia. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo por medio de Sinpe Móvil al número 6015-3414, a nombre de Milena Machado Rodríguez.

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La aparición de la comunicadora promete darle un toque diferente y muy emotivo al popular concurso de televisión.