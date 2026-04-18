Teletica muestra algo que nunca se ve de ¿Quién quiere ser millonario?

Teletica dejó ver lo que casi nadie conoce: todo lo que ocurre antes de que arranque uno de sus programas más exitosos.

La televisora mostró este sábado, a través de un video en redes, el proceso previo a cada emisión de ¿Quién quiere ser millonario?, espacio que se transmite los martes a las 8 p.m. por canal 7.

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El formato, producido por Teletica Formatos, ya suma 10 años al aire y en esta décima temporada trajo como novedad la conducción de Édgar Silva, tras la salida de Ignacio Santos.

¿Quién quiere ser millonario? inició su décima temporada el 3 de marzo bajo la conducción de Edgar Silva. Fotografía: Rodrigo Alfaro. (Rodrigo Alfaro /Cortesía)

Todo empieza tres horas antes

Según el video compartido por el canal, la maquinaria del programa se activa desde las 5 de la tarde, cuando inicia el proceso de maquillaje tanto para participantes como para el presentador.

Media hora después, a las 5:30 p.m., el equipo realiza entrevistas previas a los concursantes que estarán en el episodio.

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Reunión clave y preparación del set

A las 6:30 p. m., los participantes tienen un encuentro con el productor del programa, Manuel Granda, quien les explica detalles clave antes de salir al aire.

Luego, a partir de las 7 p.m., comienza el ingreso del público al estudio, dándole vida al ambiente que se verá en pantalla.

Micrófonos, indicaciones y calentamiento

A las 7:20 p.m. se colocan los micrófonos a los concursantes y a Édgar Silva, mientras que a las 7:30 p.m. el productor brinda instrucciones finales en el set.

Diez minutos después, se le da información importante al público en vivo para afinar detalles antes de la grabación.

A las 7:50 p. m., Silva empieza a “calentar motores” con los asistentes, preparándose para el arranque oficial.

El detrás de cámaras de ¿Quién quiere ser millonario?

A las 8:00 p.m., ¡acción!

Finalmente, a las 8 en punto inicia el programa que miles de ticos disfrutan cada semana.

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Cabe recordar que, aunque se transmite los martes, el programa se graba los miércoles, siguiendo esta misma rutina de producción.