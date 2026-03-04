Édgar Silva se estrenó así como presentador de ¿Quién quiere ser millonario? Estas fueron sus primeras palabras

Édgar Silva debutó este martes en su nuevo puesto en canal 7, como presentador del gustado programa ¿Quién quiere ser millonario? (QQSM).

El periodista asumió la conducción del formato en su décima temporada, relevando a Ignacio Santos, quien se jubiló el pasado 17 de febrero y desistió de continuar al frente del espacio de los martes a las 8 de la noche en Teletica.

Édgar Silva es el nuevo presentador de ¿Quién quiere ser millonario? (Captura/Captura)

“Gracias por el apoyo”

En su primer encuentro con el público de QQSM, Silva agradeció la compañía de los televidentes y expresó su emoción por este nuevo reto profesional.

“Gracias a ustedes en sus hogares. Bienvenidos y bienvenidas a la décima temporada. Gracias por el apoyo”, dijo Silva.

Luego recordó que el programa se transmitirá a partir de este 3 de marzo, todos los martes, a las 8 de la noche.

“Acompáñenos para ver la historia de todos los participantes que se sentarán en esta silla para aspirar a ganarse los 35 millones de colones.

Édgar Silva junto a Fiorella Sánchez, la primera participante de esta temporada de ¿Quién quiere ser millonario? (Captura/Captura)

Confesó que estaba nervioso

Tras sus palabras de bienvenida, Silva presentó a la primera participante en sentarse en la silla caliente, Fiorella Sánchez Alvarado, quien confesó sentirse ansiosa y nerviosa por el momento.

“Igual yo”, confesó Silva, reconociendo los nervios que sentía al asumir un proyecto en el que nunca antes había estado.

El estreno marcó así el inicio de una nueva etapa para el icónico concurso de preguntas y respuestas, ahora bajo la conducción de una de las figuras más queridas de la televisión costarricense.

