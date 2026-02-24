Edgar Silva se pronunció tras el anuncio de que asumirá Quién quiere ser millonario luego de la salida de Ignacio Santos

La salida de Ignacio Santos, periodista y director de Telenoticias, tomó por sorpresa a la audiencia y generó múltiples reacciones.

Posteriormente, se confirmó que Edgar Silva será quien asuma la conducción de Quién quiere ser millonario, una decisión que fue recibida de forma positiva por gran parte del público.

Mensaje de agradecimiento del nuevo conductor

Tras el anuncio, Silva utilizó sus redes sociales para expresar su gratitud por el respaldo recibido y por la confianza depositada en su trabajo.

Édgar Silva envió un mensaje a los televidentes. (Lilly Arce/Lilly Arce)

“Ante todo les quiero agradecer profunda, sincera y humildemente todos los mensajes, todas las manifestaciones de cariño, de satisfacción, de admiración que muchos de ustedes han expresado en las distintas plataformas en redes sociales por la noticia de mi incorporación al equipo y a la conducción de Quién quiere ser millonario.

“Les agradezco muchísimo esas palabras. Creo que en momentos como estos cobra mucho sentido todo lo que he desarrollado a lo largo de mi carrera profesional y quiero expresarles mi sincera gratitud por eso”, expresó el comunicador.

Una nueva etapa del programa

El comunicador también agradeció a la televisora por permitirle liderar la décima temporada del espacio, uno de los formatos más reconocidos de la televisión, que inicia una nueva etapa marcada por el relevo en su conducción.

La salida de Ignacio Santos ha provocado cambios en la televisora. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Estoy muy agradecido y muy emocionado de ser parte de esta décima temporada de Quien quiere ser millonario y les prometo que trataré de honrar todas esas palabras de confianza, de admiración hacia mí y procuraré ofrecerles martes tras martes lo mejor para que el programa continúe siendo un programa entretenido, edificante y ojalá divertido para todos los integrantes en sus hogares”, agregó.