Muere Robert Carradine, actor de Lizzie McGuire, a los 71 años

El actor Robert Carradine, recordado por su papel en la serie Lizzie McGuire, falleció a los 71 años el pasado lunes 23 de febrero, según confirmó su familia.

La noticia generó reacciones entre colegas y seguidores, especialmente por su participación en producciones que marcaron a varias generaciones.

El mensaje de Hilary Duff

Tras conocerse el fallecimiento, la actriz Hilary Duff se despidió del actor, quien interpretó a su padre en la exitosa serie entre 2001 y 2004.

Esta fue una de las imágenes compartidas por Hilary Duff con Robert Carradine. (Hilary Duff/Instagram)

“Esto duele. Es muy difícil afrontar esta realidad sobre un viejo amigo. Había tanta calidez en la familia McGuire y siempre me sentí tan cuidada por mis padres en pantalla. Estaré eternamente agradecida por eso”, escribió Duff.

Una trayectoria ligada al cine y la televisión

Carradine provenía de una reconocida familia artística. Era hijo del actor John Carradine y hermano de David y Keith Carradine.

Debutó en el cine en 1972 junto a John Wayne en The Cowboys y alcanzó notoriedad en 1984 con su papel en Revenge of the Nerds. Años después, consolidó su popularidad en televisión como Sam McGuire, en la popular producción.