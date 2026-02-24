Farándula

Muere Robert Carradine, actor de Lizzie McGuire, a los 71 años

El fallecimiento de Robert Carradine generó conmoción en el mundo del entretenimiento

Por Yerlin Gómez Izaguirre

El actor Robert Carradine, recordado por su papel en la serie Lizzie McGuire, falleció a los 71 años el pasado lunes 23 de febrero, según confirmó su familia.

La noticia generó reacciones entre colegas y seguidores, especialmente por su participación en producciones que marcaron a varias generaciones.

El mensaje de Hilary Duff

Tras conocerse el fallecimiento, la actriz Hilary Duff se despidió del actor, quien interpretó a su padre en la exitosa serie entre 2001 y 2004.

Instagram Hilary Duff
Esta fue una de las imágenes compartidas por Hilary Duff con Robert Carradine. (Hilary Duff/Instagram)

“Esto duele. Es muy difícil afrontar esta realidad sobre un viejo amigo. Había tanta calidez en la familia McGuire y siempre me sentí tan cuidada por mis padres en pantalla. Estaré eternamente agradecida por eso”, escribió Duff.

Una trayectoria ligada al cine y la televisión

Carradine provenía de una reconocida familia artística. Era hijo del actor John Carradine y hermano de David y Keith Carradine.

Debutó en el cine en 1972 junto a John Wayne en The Cowboys y alcanzó notoriedad en 1984 con su papel en Revenge of the Nerds. Años después, consolidó su popularidad en televisión como Sam McGuire, en la popular producción.

Instagram Hilary Duff
Lizzie McGuire marcó a generaciones. (Hilary Duff/Instagram)
Yerlin Gómez Izaguirre

