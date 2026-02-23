Emmanuel explica su ausencia de última hora en un concierto y la razón de su hospitalización

El cantante Emmanuel salió a aclarar a sus seguidores la razón que lo llevó a cancelar su participación el pasado fin de semana en un concierto junto a Mijares en Morelos, México.

Su ausencia despertó inquietud entre los asistentes y en redes sociales, especialmente cuando se informó que el artista había sido hospitalizado.

LEA MÁS: Muerte de El Mencho: Christian Nodal se pronuncia ante la ola de violencia en México

El mensaje para sus seguidores

Ante las preguntas del público y de los medios, Emmanuel compartió un video en el que explicó lo sucedido y agradeció a su compañero por continuar con el concierto en solitario.

Emmanuel canceló su participación en el concierto a última hora debido al vértigo. (Luis Navarro)

“Antes que nada, quiero mandarle un saludo muy grande a mi querido compañero Mijares, amigo que ayer salió a cantar a Jardines de México en solitario.

LEA MÁS: Cazzu toma drástica decisión que revela si aún le afecta la polémica con Christian Nodal

“No pude salir yo con él porque a último momento, a última hora, tuve un problema de vértigo y ustedes saben que el vértigo anula completamente al personaje”, explicó el artista.

Estado de salud y próximos conciertos

El cantante también agradeció a los medios y a las personas que se comunicaron para conocer su estado.

“Ya estoy bien y estaré con ustedes nuevamente cantando. Estoy saliendo del hospital. A todos ustedes muchas gracias y nos vemos en el próximo show”, agregó.

Hasta el momento, la gira del popular dueto continúa siendo una de las más esperadas por los seguidores de la música en español.

Una carrera marcada por éxitos

Emmanuel es reconocido por temas emblemáticos como “La chica de humo”, “Bella señora” y “Todo se derrumbó”. Su trayectoria se distingue por una potente voz y una sólida presencia en la música pop y balada en español.