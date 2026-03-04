Farándula

A Édgar Silva le hacen un puño el corazón previo a su estreno en ¿Quién quiere ser millonario?

Presentador asumirá la conducción del espacio de Teletica tras la abrupta “renuncia” de Ignacio Santos de continuar en el formato

Por Manuel Herrera

Édgar Silva recibió un mensaje que lo tocó profundamente horas antes de su debut como presentador de ¿Quién quiere ser millonario?, este martes a las 8 p.m. por canal 7.

El comunicador asumirá la conducción del programa de Teletica tras la abrupta “renuncia” de Ignacio Santos a continuar en el formato, luego de su salida de la televisora el 17 de febrero.

Édgar Silva
Édgar Silva es el nuevo presentador de ¿Quién quiere ser millonario? (Instagram/Instagram)

Décima temporada y 41 programas

¿Quién quiere ser millonario? (QQSM) regresa a la pantalla con su décima temporada y un total de 41 programas, que se transmitirán entre el 3 de marzo y el 8 de diciembre de este año.

La expectativa es alta, no solo por el regreso del exitoso formato, sino por la llegada de Silva como nueva figura al frente del espacio.

El mensaje que lo conmovió

Horas antes de estrenarse en su nuevo rol en Teletica, Édgar fue sorprendido con un emotivo mensaje que, según dijo, lo conmovió profundamente.

“A mi hermana le gustaba mucho QQSM, pero se fue al cielo hace tres años, desde eso no lo volví a ver. Pero ahora estoy esperando que sean las 8 para verlo. Solo la idea de que sea usted ya me emocioné. Desde que salió en Buen día con doña Adriana Durán lo conozco y lo admiro”, escribió la seguidora.

El popular presentador compartió el mensaje en sus historias de Instagram y reaccionó agradecido.

“¡Gracias! Tu emoción me conmueve y motiva de corazón”, afirmó Silva.

Édgar Silva
Édgar Silva compartió este conmovedor mensaje que recibió antes del inicio de ¿Quién quiere ser millonario? Fotografía: Instagram Édgar Silva. (Instagram/Instagram)

Aprobación internacional para el cambio

Manuel Granda, productor de QQSM, explicó a La Teja que Teletica necesitó la aprobación de Sony Pictures, dueño del formato, para que Silva asumiera como el nuevo presentador del programa.

El debut de Édgar marca así una nueva etapa para uno de los concursos más emblemáticos de la televisión costarricense.

