Productor habla sobre la salida de Ignacio Santos de ¿Quién quiere ser millonario? y revela de quién fue la decisión

El productor de ¿Quién quiere ser millonario? (QQSM), Manuel Granda, habló de la salida de Ignacio Santos de la conducción del formato y reveló si fue Teletica o el mismo periodista quien tomó la decisión sobre su continuidad o no en el programa.

Granda conversó con La Teja este lunes sobre el estreno de la décima temporada del gustado formato —original de la televisión británica— que canal 7 pondrá al aire este martes 3 de marzo a las 8 de la noche y hasta el 8 de diciembre. Serán 41 programas.

Manuel Granda, productor de ¿Quién quiere ser millonario? junto a Édgar Silva durante la grabación del primer programa de la décima temporada del formato. Fotografía: Rodrigo Alfaro-Teletica. (Rodrigo Alfaro/Rodrigo Alfaro)

LEA MÁS: Ignacio Santos se despidió de lo último que lo ligaba a Teletica

“Él tomó la decisión”

El productor destacó que la salida de don Ignacio es el mayor ajuste que sufrió la nueva entrega, un paso que dio el propio exdirector de Telenoticias horas después de informar al aire su salida del noticiero de canal 7, el pasado 17 de febrero.

“Él (Santos) me hizo una llamada (ese 17 de febrero en la tarde) y lo que me dijo era que estaba haciendo una salida del canal y que estaba pensando lo de Millonario (así le dicen internamente al programa) para ver si seguía o no, que él tenía que tomar una decisión tanto para Millonario como para la radio.

“Posteriormente, me dijo: ‘Mirá, no, es una cosa que ya conversé con la gente que yo quiero (él siempre tiene su círculo de gente que quiere mucho) y yo consulto y prefiero en el momento que yo salgo ya de esto hacerlo por completo, incluyendo QQSM’. Me acuerdo de esas palabras: ‘Te quiero mucho, disculpá que te ponga a correr’. Y así fue”, comentó Granda a este medio.

La noticia cayó como un balde de agua fría, pues la producción la recibió a pocas horas de iniciar con la grabación del primer programa, prevista desde meses antes para el 18 de febrero.

“Él tomó la decisión, creo yo, en la tranquilidad de que ya es un momento de retirarse del todo y nosotros lo tomamos igual, solo que tuvimos que correr muchísimo para poder salir este martes (3 de marzo) y cumplir con un contrato ya firmado con la franquicia de los 41 programas de este año”, agregó el productor.

LEA MÁS: Esto opinan los ticos del cambio de presentador que se realizó en ¿Quién quiere ser millonario?

Granda aseguró que tanto él como el equipo de producción están muy agradecidos con Santos por el legado que dejó luego de nueve años conduciendo el programa que más dinero reparte en la televisión nacional.

“Yo estoy muy agradecido”, destacó.

Ignacio Santos presentó nueve temporadas de ¿Quién quiere ser millonario? Fotografía: Archivo LT.

Édgar Silva asumirá el reto

La salida de Santos obligó a Teletica a moverse rápido y apostar por una de sus figuras más experimentadas: Édgar Silva.

El canal necesitaba la aprobación de Sony Pictures, dueña de la franquicia, para oficializar el cambio, que fue de última hora.

“Ellos son muy exigentes y nos pidieron todo el perfil y las características del nuevo presentador, un video con lo que ha hecho, su trayectoria. Para Londres, siempre el que se siente a dirigir la franquicia de QQSM debe tener todo un respaldo del país, la televisora, la trayectoria y una credibilidad por encima de todo. Ignacio sí llenó ese requisito durante mucho tiempo, tampoco dudamos de que Édgar pudiera calzar ahí y llenar esos zapatos y apostamos muchísimo a que él vaya a ser del gusto de la franquicia”, dijo. Y así fue.

LEA MÁS: Teletica anunció esto sobre ¿Quién quiere ser millonario? tras salida de Ignacio Santos de Telenoticias

Cambios en la nueva temporada

Además del cambio de presentador, otra de las grandes novedades es la eliminación del segmento La mente más rápida, lo que implica que la única persona con posibilidad de sentarse en La silla caliente será quien audicionó.

Granda adelantó que a lo largo de la temporada habrá programas especiales e incluso ediciones de ¿Quién merece ser millonario?, siempre sujetos a aprobación internacional.