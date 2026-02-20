Teletica anunció esto sobre ¿Quién quiere ser millonario? tras salida de Ignacio Santos de Telenoticias

Teletica confirmó este viernes la fecha de estreno de la décima temporada de ¿Quién quiere ser millonario? (QQSM) por canal 7, en medio de la gran expectativa que existe sobre el futuro de Ignacio Santos como presentador del exitoso concurso.

El anuncio llega días después de que el periodista dijera adiós a Telenoticias, generando dudas entre los televidentes sobre si también dejará el programa de trivia que históricamente ha conducido.

Ignacio Santos ha sido el presentador histórico de ¿Quién quiere ser millonario?

Estreno confirmado… pero sin mencionar a Santos

El llamado “canal del trencito” informó que la nueva temporada se estrenará el martes 3 de marzo a las 8 p. m.

“¡Sí, están leyendo bien! El inicio de la 10° temporada está más cerca de lo que pensaban… El próximo martes 3 de marzo nos vemos de nuevo en la silla caliente”, publicaron en las redes sociales del espacio.

Lo que más llamó la atención es que el anuncio omitió por completo cualquier imagen o mención de Ignacio Santos, lo que avivó aún más las especulaciones.

Teletica anunció así esta importante noticia sobre ¿Quién quiere ser millonario?

Ignacio Santos en una de las primeras temporadas de ¿Quién quiere ser millonario? Fotografía: Archivo GN. (MEYLIN AGUILERA)

Grabación cancelada dejó todo en suspenso

El productor del programa, Manuel Granda, había confirmado a La Teja el martes que todo seguía en pie y que don Ignacio continuaría como conductor de QQSM.

Sin embargo, horas después ocurrió una situación inesperada: la producción canceló la grabación del primer programa de la temporada, que estaba prevista para el miércoles 18 de febrero, apenas un día después de que Santos anunciara su retiro del noticiero.

Aunque no se han dado explicaciones oficiales sobre esa decisión, algunos sospechan que podrían haberse dado cambios de último momento relacionados con la conducción del formato.

Por ahora, tanto la producción como Teletica guardan silencio sobre el tema.

