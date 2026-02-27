Ignacio Santos se despidió de lo último que lo ligaba a Teletica

Ignacio Santos se despidió este viernes del programa “Malas compañías”, espacio radial que produjo durante nueve años junto a su colega y amigo Armando González en Teletica Radio.

La salida marca el cierre definitivo de su etapa en Televisora de Costa Rica, luego de que el pasado 17 de febrero anunciara también su retiro de la dirección de Telenoticias, donde estuvo por 28 años.

Además, se fue del programa ¿Quién quiere ser millonario?, el cual tenía nueve temporadas de presentarlo.

“Fueron nueve años formidables, conocimos gente maravillosa, volvimos a encontrarnos con personas que admiramos mucho”, dijo antes de terminar el programa.

Ignacio Santos y Armando González iniciaron su programa "Malas compañías" en el 2017. (Mayela López)

Con esta despedida, Santos pone fin a una larga y reconocida trayectoria en los principales espacios informativos del país, dejando una huella en el periodismo nacional.

