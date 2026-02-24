Esto opinan los ticos del cambio de presentador que se realizó en ¿Quién quiere ser millonario?

El anuncio de que Edgar Silva asumirá la conducción de la décima temporada de ¿Quién quiere ser millonario? (QQSM) provocó una ola de comentarios en redes sociales.

La salida de Ignacio Santos, histórico presentador del formato, abrió el debate entre quienes celebran el cambio y quienes cuestionan la decisión de Teletica.

Desde mensajes de respaldo hasta críticas por la falta de renovación, los televidentes no tardaron en manifestar su opinión sobre el giro que vivirá uno de los programas más emblemáticos de la televisión costarricense.

Aplausos y nostalgia

Ignacio Santos no seguirá en ¿Quién quiere ser millonario?

Algunos usuarios lamentaron la ausencia de Ignacio Santos, pero respaldaron la elección del nuevo conductor. “Lástima que no esté don Ignacio, pero el único que lo podía sustituir es Edgar Silva, me encanta”, escribió un televidente.

Otros celebraron el anuncio con entusiasmo: “Felicidades querido Edgar!!! un profesional de la comunicación con una exitosa carrera y un carisma que gana corazones, éxitos!!!”, “El mejor” y “Solo él sería capaz de llenar el espacio”, fueron parte de los comentarios positivos.

Incluso hubo quienes aseguraron que el cambio los motivaría a retomar el hábito de ver televisión: “Diay sí, volvemos a ver tele”.

Críticas y llamados a renovación

Édgar Silva (Archivo/Archivo)

No todas las reacciones fueron favorables. Algunos usuarios cuestionaron que el canal apueste nuevamente por figuras consolidadas. “Las mismas caras de siempre, qué aburrido”, “Qué novedad”, “Siempre es lo mismo en el 7” y “Sean más serios, no tengo nada contra el Flaco, pero denle oportunidad a gente más joven”, señalaron otros comentarios.

El relevo en la conducción marca una nueva etapa para QQSM, que durante años estuvo ligado a la imagen de Ignacio Santos. Ahora, con Edgar Silva al frente, el programa inicia su décima temporada en medio de altas expectativas y opiniones divididas.

