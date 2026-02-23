Teletica da marcha atrás con decisión que había tomado con Ignacio Santos

Ignacio dirá adiós a ¿Quién quiere ser millonario? de Teletica. (Cortesía Teletica/La Nación)

Una vez más, Teletica sorprendió a todos con un bomba que nadie esperaba.

En el canal de La Sabana anunciaron esta tarde que el nuevo presentador de ¿Quién quiere ser millonario? será el periodista Edgar Silva, en lugar de Ignacio Santos, quien en un principio se quedaría en el medio para hacer una nueva temporada del programa de preguntas, luego de acogerse a su pensión y por ende dejar el canal.

El anuncio de su retiro se dio de manera sorpresiva la semana anterior y ante esto, La Teja consultó con Manuel Granda, productor del espacio de trivias, quien nos señaló que Santos seguiría.

“Él ha sido el presentador desde la temporada 1. Se ausentó en la temporada 5 por una lesión en un pie y fue sustituido en cinco programas por el actor Gustavo Rojas, que fue muy bien recibido y aceptado por el público.

“En las conversaciones que previamente tuvimos el año pasado se sabía que él terminaba su paso por la empresa este año pero que se quedaba con el formato hasta terminar la temporada décima para cerrarla. Entonces él se queda con el formato, así lo hablamos y así se mantiene en este momento”, afirmó Granda en ese entonces.

Édgar Silva asumirá la conducción de Quién quiere ser millonario. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Sorpresivo cambio

Por medio de un comunicado de prensa, en el 7 anunciaron el gran cambio.

Este es el comunicado que envió el canal:

“Édgar Silva asume la conducción de la décima temporada de ¿Quién quiere ser millonario?"

La décima temporada de ¿Quién quiere ser millonario? inicia una nueva etapa en la historia de uno de los formatos más emblemáticos de la televisión costarricense. En esta edición, el programa será conducido por Édgar Silva, comunicador de amplia trayectoria y uno de los presentadores más reconocidos del país.

“Su llegada responde a un recorrido profesional marcado por la versatilidad, la cercanía con la audiencia y una curiosidad constante como comunicador. A lo largo de los años, Édgar ha demostrado una capacidad única para conectar con distintas generaciones y públicos, siempre desde la autenticidad y el respeto por las historias de las personas.

“¿Quién quiere ser millonario?” es un espacio que va más allá del entretenimiento. Es una celebración del conocimiento y una oportunidad para que participantes de la audiencia pongan a prueba su cultura general, aspirando a obtener grandes premios en efectivo. En esta nueva etapa, la esencia del formato se mantiene intacta, ofreciendo emoción, suspenso y momentos memorables para toda la familia.

Esta nueva etapa honra la historia del programa y proyecta una temporada llena de emoción, aprendizaje y compromiso con el entretenimiento de calidad costarricense.

Le deseamos lo mejor a Édgar Silva en esta nueva faceta profesional en la pantalla de Teletica que inicia el próximo martes 5 de marzo a las 8:00 p.m".